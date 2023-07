Bulharsko a Rumunsko by sa mali stať súčasťou schengenského priestoru do konca roku 2023

Posilnenie EÚ

Sociálne a ekonomické zaťaženie podnikov a obyvateľov





Schengenský priestor je najväčšou zónou voľného pohybu na svete. Tvorí ho 27 krajín, 23 štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Spomedzi členských krajín EÚ v ňom nie sú iba Bulharsko, Cyprus, Írsko a Rumunsko.





13.7.2023 (SITA.sk) - Bulharsko a Rumunsko by sa do konca tohto roka mali stať súčasťou schengenského priestoru. Ako v tlačovej správe uviedol Európsky parlament , obe krajiny spĺňajú všetky kritériá na vstup do tejto zóny voľného pohybu.Europoslanci vyzvali Radu Európskej únie (EÚ) , aby schválila pristúpenie Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru do konca roku 2023.„Väčší schengenský priestor bez hraničných kontrol by posilnil EÚ , tvrdia poslanci s tým, že všetky členské štáty majú právo vstúpiť do Schengenu, keď budú pripravené,“ uvádza europarlament.Skutočnosť, že Rumunsko a Bulharsko sa stále nachádzajú mimo oblasti bezvízového styku, podľa europarlamentu sociálne a ekonomicky zaťažuje podniky a obyvateľstvo týchto dvoch krajín.Občania Bulharska a Rumunska sú v porovnaní s obyvateľmi krajín v schengenskom priestore diskriminovaní, pretože čelia meškaniam, byrokratickým ťažkostiam a dodatočným nákladom pri cestovaní alebo podnikaní v zahraničí.