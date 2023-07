Prešov si dáva záležať na inovatívnom monitoringu ovzdušia, spolupráca so SHMÚ to môže ešte zlepšiť

Merajú trinásť veličín

Mesto príjemnejšie na život

Zastaviť negatívny kolobeh

13.7.2023 (SITA.sk) -V metropole Šariša sú hlavnými zdrojmi emisií mestské kotolne, drevospracujúci priemysel a cestná doprava, hoci pri ostatnom spomenutom aspekte sa situácia trochu zlepšila po dobudovaní obchvatu na osi Poprad – Košice."Oceňujem priekopnícky prístup mesta v oblasti monitoringu kvality ovzdušia," skonštatoval Martin Kremler zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Meteostanice merajú 13 veličín vrátane hodnôt ozónu, prachových častíc a oxidov v ovzduší. Umožňujú zobrazenie aktuálnych aj minulých údajov.Navyše, SHMÚ prevádzkuje v treťom najľudnatejšom slovenskom meste meraciu stanicu na Ulici armádneho generála Ludvíka Svobodu. "Radnici sme navrhli naštartovať kooperáciu s našim ústavom," dodal Martin Kremler.Vedúci odboru monitorovania kvality ovzdušia SHMÚ vysvetlil, že zainteresované strany môžu profitovať z výmeny skúseností, výhody by prinieslo i poskytovanie údajov z referenčnej stanice prostredníctvom API prístupu: "Konzultácie, kampaňový monitoring pomocou mobilnej stanice alebo porovnávacie merania by mohli ešte zlepšiť informovanosť."V kontexte miery využívania inteligentných riešení v súvislosti s Prešovom vôbec neprekvapuje, že už na sklonku roka 2019 sa stal členom Smart Cities Klubu (SCK). Neformálne združenie je pre samosprávy platformou na vzájomnú spoluprácu a prístup k expertným znalostiam a know-how pri príprave stratégií a programov. Cieľom je zavádzanie inovácií, ktoré pre občanov robia mestá príjemnejšími na život z praktického, ekonomického i zdravotného hľadiska.Do aktuálnej agendy SCK patrí aj viaczložkový projekt Smart City Academy , ktorý je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameriava sa práve na kvalitu ovzdušia. Hlavným adresátom sú samosprávy a osvetovou zložkou je edukácia a aktivácia verejnosti, primárne detí v staršom školskom veku."Mládež si veľmi dobre uvedomuje, v akom prostredí žije a aké sú jeho nedostatky. Počas nedávnej série workshopov Smart City Academy v Košiciach, Brezne a Dubnici nad Váhom mnoho detí, žiaľ, avizovalo, že budúcnosť si nespájajú so svojím mestom. Jedným z dôvodov je znečistenie ovzdušia," konkretizoval predseda SCK Miloslav JuríkAk sa mestá vyľudnia od tých, ktorí chcú veci zmeniť a vedia sa na problematiku pozerať konštruktívne, ostanú iba tí, pre ktorých to nie je priorita – negatívny kolobeh bude pokračovať. Náš projekt je príspevkom do mixu opatrení, ktoré treba realizovať, aby sme sa posunuli smerom k spoločnosti neupriamenej iba na materiálne hodnoty," poznamenal Miloslav Jurík.Informačný servis