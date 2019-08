Bulharsko má najviac IT špecialistiek v únii, Slovensko je na chvoste

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) - Vlani bolo v rámci 28 krajín Európskej únie zamestnaných až takmer 9 miliónov ľudí v IT oblasti. Táto profesia je prevažne mužskou doménou naprieč všetkými krajinami únie. Ženy predstavujú len 17 % z celkového počtu IT špecialistov, čo je 1,5 milióna ľudí. Najväčší podiel žien v IT oblasti má Bulharsko, ženské pohlavie tvorí tretinu z celkového počtu zamestnancov, nasleduje Lotyšsko (25 %) a Rumunsko (24 %).Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat najmenší podiel žien v IT oblasti je v Maďarsku (9 %), Českej republike (10 %) a Grécku (11 %).uvádza Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.Ešte v roku 2015 bolo na Slovensku niečo vyše 68.000 zamestnancov v IT sektore, pričom podiel žien bol nižší ako vlani. Žien bolo pred štyrmi rokmi len 7800.Podľa analytičky dobrou správou však je, že podľa štatistík vyrastá na Slovensku mladá generácia IT žien. Veľká väčšina z nich je totiž vo veku 20 až 39 rokov. IT sektor, a vôbec oblasť informačných a komunikačných technológií, je jednou z najlepšie platených oblastí na pracovnom trhu. Napríklad databázový špecialista dokáže zarobiť mesačne v priemere 1800 eur. Priemerne si napríklad IT architekt dokáže zarobiť aj takmer 3000 eur v hrubom. Rozdiel v platoch mužov a žien sa pritom výrazne nelíši. V prípade žien ide o 13 % nižší mesačný príjem ako u mužov.Slovenský štatistický úrad uvádza, že v prvom kvartáli roku 2019 bol priemerný plat v oblasti informácie a komunikácie na úrovni 1886 eur, čo je jeden z najvyšších priemerných platov na Slovensku. Priemerný mesačný plat v hrubom bol za všetky odvetvia v prvom kvartáli tohto roka na úrovni 1023 eur.V súčasnosti študuje informačné a komunikačné technológie približne 1,3 milióna mladých ľudí v Európskej únii. Dievčat je podstatne menej, a to len 17 % z celkového počtu študentov. V SR je to 11 % z celkového počtu študentov. O čosi menej je to v Holandsku (10 %) či Belgicku (8 %). Naopak najvyšší podiel je v Bulharsku (33 %) či Rumunsku (31 %).