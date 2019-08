Malinová si pripomenie 680. výročie prvej písomnej zmienky

Obec Malinová, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Malinová 28. augusta (TASR) - Malinová v okrese Prievidza si pripomenie 680. výročie prvej písomnej zmienky. Počas tri dni trvajúceho podujatia od 30. augusta do 1. septembra zároveň oslávi i 75. výročie Slovenského národného povstania (SNP), s ktorým je úzko spätá. TASR o tom informoval tamojší obecný poslanec Pavol Remiaš.Oslavy výročia prvej písomnej zmienky otvorí v piatok 30. augusta o 17.00 h pietny akt kladenia vencov k Pomníku padlým, po ktorom bude nasledovať slávnostná akadémia. V sobotu 31. augusta čakajú na obyvateľov a návštevníkov obce futbalové derby vyslúžilcov, vystúpenia speváckej skupiny Zlatava, kapely One reason, Poluvskej muziky, 2SP Band, tanečného klubu Fantastik i divadielka Severka. Večer ich doplní partizánska vatra, nočná ohňová šou v podaní Sokoliarov Aquila z Bojníc a tanečná zábava.Obec pripravila i sprievodný program v podobe výstavy trofejí poľovníckeho združenia, ukážok práce hasičov, miestneho včelára, jazdy na koni, zdobenia medovníkov, ryžovania zlata, nafukovacej šmykľavky, dreveného kolotoča, starobylých súťažných hier či zorbingovej gule. Oslavy ukončí v nedeľu 1. septembra slávnostná svätá omša a organový koncert v kostole a spomienkový turistický pochod k partizánskemu bunkru.Existencia Malinovej sa spája s nemeckou kolonizáciou v 14. storočí, keď sa v tejto oblasti pod Strážovskými vrchmi na hornej Nitre objavilo zlato.spomenul Remiaš.Aktívnu účasť Malinovčanov v SNP pripomína okrem zrekonštruovaného partizánskeho bunkra i pomník v strede obce, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je na ňom 24 mien partizánov a odbojárov a pod nimi aj ďalších 30 mien obyvateľov Malinovej nemeckej národnosti, ktorí sa nedokázali vzoprieť nacizmu a museli narukovať do Wehrmachtu. Vlani pri pomníku pribudla aj druhá tabuľa, a to na pamiatku obetiam prvej svetovej vojny.