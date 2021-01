Bulharsko mení podmienky pre Slovákov, pri vstupe do krajiny bude potrebný PCR test

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci cestujúci do Bulharska sa musia od piatka 29. januára do 30. apríla 2021 pri vstupe do krajiny preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19. Ten nesmie byť starší ako 72 hodín.Táto povinnosť platí pred nástupom do vlaku, lietadla či autobusu smerujúceho do krajiny. Testom je možné preukázať sa aj na hraniciach. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Rezort diplomacie priblížil, že výsledok negatívneho PCR testu musí obsahovať meno a priezvisko osoby, názov laboratória, miesto a dátum vyhotovenia a výsledok „negative“. MZVEZ SR zároveň upozorňuje, že na vstup nestačí potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu. Predloženie negatívneho výsledku PCR testu sa nevyžaduje pre osoby tranzitujúce cez Bulharsko (aj slovenských občanov) či vodičov autobusov zapojených do medzinárodnej dopravy. Ďalej pre vodičov nákladných vozidiel vykonávajúcich alebo ukončujúcich medzinárodnú dopravu, posádok plavidiel a lietadiel a cezhraničných pracovníkov – pendlerov.Osoby, ktoré vstupujú na územie Bulharska alebo ho tranzitne prechádzajú, predložia zároveň orgánom hraničnej kontroly Vyhlásenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska. V prípade, ak tak občania neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Bulharska. Formulár je k dispozícii v anglickom jazyku. Pri vstupe do Bulharska je každému meraná telesná teplota. Veľvyslanectvo SR v Sofii zároveň dôrazne odporúča každému turistovi uzavrieť komerčné zdravotné poistenie pred cestou do Bulharska, a to na celú dĺžku pobytu.