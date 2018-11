Bulharsko sa pridáva ku krajinám EÚ odmietajúcim migračný pakt OSN

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 12. novembra (TASR) - Bulharsko sa v pondelok pridalo k rastúcemu počtu krajín Európskej únie, ktoré sa stavajú proti Globálnemu paktu OSN o migrácii. Informovala o tom agentúra Reuters.povedal po stretnutí s koaličnými lídrami Cvetan Cvetanov, podpredseda bulharskej vládnej strany Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB).Proti paktu OSN sa ostro zasadzujú krajne pravicoví Zjednotení patrioti (OP), koaličný partner GERB, ktorí vidia v dokumente o migrácií ohrozenie štátnych záujmov, priblížila ďalej Reuters, Beta a APA. Bulharský parlament bude o pakte rokovať v stredu.Na migračnom pakte sa 193 členských štátov OSN dohodlo ešte v septembri 2016. Práce na jeho znení sa začali v apríli 2017 a schválené bolo v júli 2018. Cieľom tohto 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov.Pakt by mali vlády oficiálne prijať na konferencii v marockom Marrákeši v dňoch 10.-11. decembra. Viacero krajín vrátane Spojených štátov, Maďarska a Rakúska už skôr oznámilo, že sa k tomuto dokumentu nepripoja. Podobný krok zvažujú aj v Poľsku alebo Česku, o prehodnotení postoja sa hovorí v Slovinsku, na vnútropolitickej scéne vyvolal pakt spory v Chorvátsku. Kritický postoj k paktu majú však aj Austrália, Británia, Dánsko, Švajčiarsko či Taliansko.Ako vyhlásil v pondelok v Berlíne predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, štáty, ktoré chcú od paktu odstúpiť, zrejme nepoznajú jeho obsah. Ak by si ho boli prečítali, postupovali by inak, vyplynulo z jeho slov.Všetky krajiny kritizujúce obsah paktu poukazujú takmer jednohlasne na stieranie rozdielov medzi ilegálnou a legálnou migráciou, čo však Európska komisia popiera.