POZOR: Hygienici varujú pred týmito výrobkami na telo a vlasy

Bratislava 12. novembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečnými výrobkami na zosvetlenie pokožky, farbou na tetovanie a farbou na vlasy. Všetky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Do rýchleho výstražného systému Rapex výrobky nahlásili kontrolné orgány v Nórsku, Taliansku a v Nemecku.Prvým potenciálne nebezpečným výrobkom je výrobok na zosvetlenie pokožky s názvom Therapy, Extra Lightening Lotion with Carrot Oil značky CT+. Ďalším je výrobok na zosvetlenie pokožky Lightening Oil a krém na zosvetlenie pokožky Lightening Beauty Cream, oba od značky Caro White. Všetky tri výrobky sú od výrobcu Dream Cosmetics, pôvodom sú z Pobrežia Slonoviny a obsahujú látku hydrochinón. Táto látka je určená len na profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.Ďalším nebezpečným výrobkom je zelená farba na tetovanie Lime Green Tattoo Ink značky Eternal Ink pôvodom z USA. Farba obsahuje aromatický amín, ktorý by sa nemal nachádzať vo výrobkoch na tetovanie.Nebezpečná podľa hygienikov môže byť aj hnedá farba na vlasy, ktorá sa predáva pod názvom Hair Color Natural Brown, značky Black Rose. Vyrába sa v Indii v spoločnosti Henna Export Corporation. Analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje látku p-fenyléndiamín – PPD. PPD patrí medzi látky s vysokým alergénnym potenciálom a nedostatočným reagovaním látok môžu vzniknúť v zmesi rôzne toxické látky, ktoré predstavujú riziko pre zdravie.