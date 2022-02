Bulharsko zaradilo Slovensko medzi krajiny s prísnejším režimom pre vstup, je potrebné mať test a COVID pas

Vyžaduje sa PCR test

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Bulharsko zaradilo Slovenskú republiku do takzvanej tmavočervenej zóny, na ktorú sa viažu prísnejšie podmienky vstupu do krajiny.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Cestujúci zo Slovenska musia s platnosťou od štvrtka 17. februára pri vstupe na územie Bulharska predložiť buď doklad o plnohodnotnom zaočkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, a zároveň musia predložiť negatívny výsledok PCR testu, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín pred vstupom do Bulharska.„Osoby, ktoré sa preukážu platným digitálnym COVID certifikátom EÚ o očkovaní treťou posilňujúcou dávkou, nemusia pri vstupe do Bulharska predkladať negatívny výsledok PCR testu,“ pripomína rezort diplomacie.MZVEZ SR pripomína, že digitálny COVID certifikát Európskej únie (EÚ) o očkovaní je platný od 15 do 270 dní od dátumu podania poslednej očkovacej dávky a digitálny COVID certifikát EÚ o prekonaní COVID-19 je platný od 11 do 180 dní od dátumu pozitívneho výsledku na COVID-19.„Doklady použité pri vstupe odporúčame mať vyhotovené v anglickom jazyku, uložené napríklad v mobilnom telefóne, tablete a pre istotu aj vytlačené,“ uzatvára slovenský rezort diplomacie.