Búrka Eunice bičuje krajiny v Európe, o život prišlo niekoľko ľudí (video)

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Najmenej deväť ľudí prišlo o život v piatok vo Veľkej Británii, Holandsku, Belgicku a Írsku, keď tieto krajiny zasiahla búrka Eunice. Britský meteorologický úrad uviedol, že na ostrove Wight vietor v nárazoch dosiahol rýchlosť až 196 kilometrov za hodinu.V južnom Anglicku zomrel muž, na ktorého auto spadol strom. Ďalší muž prišiel o život na severozápade Anglicka, keď do čelného skla jeho automobilu narazili lietajúce trosky. Obeťou búrky sa stala aj 30-ročná žena v Londýne, na ktorej auto tiež spadol strom.Hasiči v Holandsku uviedli, že padajúce stromy zabili troch ľudí v Amsterdame a okolí a štvrtý človek zahynul na severe krajiny v provincii Groningen, keď vozidlom vrazil do spadnutého stromu. V susednom Belgicku zomrel starší muž, ktorý v silnom vetre v meste Ieper spadol do kanálu. V írskom grófstve Wexford o život prišiel zamestnanec, ktorý išiel na miesto, kde búrka polámala stromy.