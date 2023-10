Bulharsko zavádza zákaz vstupu pre osobné vozidlá registrované v Rusku

2.10.2023 (SITA.sk) - Bulharsko ešte v priebehu pondelka prestane na svoje územie púšťať osobné autá s ruskými evidenčnými číslami. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenie riaditeľa bulharskej pohraničnej polície Antona Zlatanova pre bulharskú verejnoprávnu televíziu BNT.„Veľmi aktívne sme pracovali od štvrtka do včerajška. Som si istý, že na konci dnešného dňa zákaz vstupu ruských osobných áut do našej krajiny začne platiť," povedal Zlatanov.Poznamenal, že nákladné vozidlá s ruskými evidenčnými číslami nemôžu do krajiny vstupovať už niekoľko mesiacov. Zlatanov nekonkretizoval, koľko ruských osobných áut mesačne prichádzalo do Bulharska, ale zdôraznil, že ich nebolo veľa.