mBank spustila unikátny Test bezpečnosti. Slováci sa môžu otestovať v oblasti digitálnej bezpečnosti

Najčastejšie sa stretávame s phishingom

2.10.2023 (SITA.sk) -"Aj preto v mBank opäť prichádzame s edukačnou kampaňou, ktorej súčasťou je aj unikátny Test bezpečnosti. Slováci ho nájdu na našom webe v hlavnom menu v sekcii Bezpečnosť. https://www.mbank.sk/bezpecnost/ . Overiť si svoje znalosti môže úplne každý. Ide o zaujímavý a atraktívny spôsob zvýšenia povedomia o možných digitálnych hrozbách, a ako možnosť predísť prípadnému nebezpečenstvu v online svete. Chceme, aby si Slováci overili vedomosti reflektujúce aktuálne digitálne hrozby a aby zistili, či sa vedia brániť. Zároveň sa dozvedia, čo môžu oni sami urobiť pre svoju bezpečnosť ," hovorí Kateřina Hrnčířová, marketingová špecialistka mBank. Otázky v teste smerujú na bezpečnosť v oblasti online nákupov, cestovania, využívania sociálnych sietí a na ďalšie aktuálne hrozby. "Čím viac ľudí sa do testovania zapojí, tým zaujímavejšie a relevantnejšie výsledky o našej schopnosti brániť sa v online prostredí získame," dodáva Kateřina Hrnčířová.Ostatný prieskum mBank taktiež odhalil, že Slováci sa najčastejšie stretávajú s phishingom. Reálnu skúsenosť s ohrozením svojej bezpečnosti v online prostredí práve touto formou potvrdilo až 61%. "Phishing je typ útoku, pri ktorom sa podvodník snaží elektronickou formou e-mailom či SMS, vylákať citlivé informácie ako napríklad heslo, číslo platobnej karty alebo iné podobné informácie, ktoré sa dajú jednoducho zneužiť," dopĺňa Karol Suchánek, ambasádor bezpečnosti mBank a expert na kybernetickú bezpečnosť.MBank svojim klientom ponúka hneď niekoľko možností, ako sa môžu pred prípadným zneužitím chrániť a to len niekoľkými klikmi v mobilnej aplikácii alebo internet bankingu. "Okrem možnosti blokácie magnetického prúžka, blokácie aktuálne nepoužívanej karty či nastavovania limitov platieb na internete, v obchodoch alebo pri výberoch z bankomatu, si môžu dočasne zablokovať a rovnako jednoducho odblokovať aj vybrané typy transakcií – napríklad bezkontaktné alebo zahraničné platby. Môžu tiež využiť eKartu, vďaka ktorej majú bezpečnejšie online nákupy, pretože peniaze na tejto dobíjateľnej virtuálnej karte sú oddelené od hlavného účtu," hovorí Martin Podolák, riaditeľ produktovej a procesnej divízie mBank Slovensko a Česká republika.Jednou z najväčších súčasných hrozieb pre ľudí je aj vishing, teda podvodné telefonáty. mBank preto vytvorila unikátny systém na overenie volajúceho. Cez aplikáciu mBank sa dá overiť, či klient naozaj hovorí so zamestnancom banky.Informačný servis