Bulharský generálny prokurátor bol cieľom teroristického činu, pri konvoji áut vybuchla bomba

Šéf vyšetrovacej služby povedal, že už začali trestné konanie za čin terorizmu a vyšetrovatelia hľadajú rozbušky a časti bomby.





2.5.2023 (SITA.sk) - Bulharský generálny prokurátor vyviazol bez zranení, keď na diaľnici pri Sofii v pondelok pri jeho konvoji áut vybuchla bomba. Riaditeľ bulharskej vyšetrovacej služby Borislav Sarafov povedal, že prokurátor a jeho rodina boli cieľmi teroristického činu, pričom to nebol pokus o zastrašenie ale o atentát. Nikto však pri bombovom útoku neutrpel zranenia.Sarafov vysvetlil, že okolo 11:30 generálny prokurátor Ivan Gešev cestoval do Sofie, keď v ostrej zákrute, kde bolo treba ísť nízkou rýchlosťou, vybuchla bomba. Explózia zanechala 30 - 40 centimetrov hlboký kráter s priemerom takmer tri metre. Podľa prvotných odhadov bola sila výbuchu ekvivalentná zhruba trom kilogramom TNT.„Som presvedčený, že sa k páchateľom dostaneme,“ vyhlásil Sarafov. „Štát si takéto incidenty nemôže dovoliť. Toto je útok na štátnosť. Vysiela to signál európskym partnerom, že Bulharsko nemôže chrániť svoje inštitúcie. Generálny prokurátor je momentálne na bezpečnom mieste,“ dodal.