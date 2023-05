Unikátna technológia zo Slovenska umožní 43 miliónom Američanov prístup k informáciám o bezpečnosti pitnej vody

Voda zo studní nemusí byť vždy pitná

2.5.2023 (SITA.sk) -Čistá voda znamená život a zdravie. Nie každý však má prístup k tejto životne dôležitej tekutine. A prognózy do budúcna sú viac než desivé. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie bude až polovica populácie do roku 2025 trpieť nedostatkom vody. Toto je jeden z dôvodov, prečo záujem o vŕtané studne každým rokom rastie, a to nielen na Slovensku.V súčasnosti sa 15 % populácie USA, čo je asi 43 miliónov ľudí, spolieha na súkromné studne ako primárny zdroj pitnej vody. Tento prístup môže byť však ohrozený v dôsledku prírodných katastrof, ako sú povodne alebo kontaminácia vody. Napríklad v roku 2018 bolo znečistených až 20 % súkromných studní v USA. Väčšina Američanov žijúcich na vidieku si monitorovanie studní nemôže dovoliť kvôli patentovanej technológii, ktorá je v súčasnosti drahá. Riešenie tejto situácie prichádza zo Slovenska v podobe unikátneho riešeniaMERATCH od slovenskej spoločnosti GOSPACE LABS je digitálne riešenie pre monitoring studní a kvality vody ocenené American Water Council Tech, ktoré je schopné monitorovať prítomnosť kontaminantov vo vode meraním úrovne kyslosti pH a teploty, ako aj prietoku vody a jej úrovne pri nasadení vo vybraných bodoch merania. Po pripojení k IoT (Internet of Things) sieti s nízkou latenciou, ako je satelitná konštelácia 5G od Sateliotu, odošle upozornenie v prípade nezvyčajných situácií. Unikátna technológia teda slúži aj ako systém včasného varovania v prípade nastávajúcich povodní alebo možnej kontaminácie vody."GOSPACE LABS má vynikajúce výsledky v oblasti vodného hospodárstva a monitorovania v Európe a sme hrdí na to, že sa môžeme pripojiť k ich misii na americkom trhu zlepšiť životne dôležitý prístup k vode pre všetkých Američanov. Konektivita Sateliotu poskytne zákazníkom MERATCH tie najlepšie služby, pomôže im monitorovať ich studne kdekoľvek sa nachádzajú a upozorní ich na akékoľvek možné nebezpečenstvá," hovorí o spolupráci so slovenskou firmou Gianluca Redolfi, CCO manažér Sateliot. Táto španielska spoločnosť je prvým satelitným operátorom, ktorý využíva štandardný protokol 3GPP, čo prináša konečnému používateľovi úžitok s cenovo dostupnými nákladmi na pripojenie porovnateľnými s pozemnými."Majitelia a užívatelia studní musia vždy vedieť, že voda je bezpečná a 100% pitná. S konšteláciou nanosatelitov Sateliot môžeme zaručiť, že údaje získané zo senzorov MERATCH sú aktuálne a presné a dostupné na celom svete. Keďže naše senzory sú už schopné pripojiť NTN spoločnosti Sateliot bez akýchkoľvek hardvérových úprav, riešenie MERATCH môže bezproblémovo fungovať s celulárnymi aj satelitnými sieťami za veľmi prijateľnú cenu," hovorí o inovácii slovenskej firmy generálny riaditeľ GOSPACE LABS, Pavol Turčina.Extrémne suché počasie núti čoraz viac Slovákov hľadať väčšiu istotu prístupu k vode v podobe vlastných vŕtaných studní. Voda je väčšinou využívaná na zavlažovanie záhrad, no môže ísť aj o cenný zdroj pitnej vody, ktorý môže byť už zajtra vzácnosťou. Inovatívna technológia pre monitoring studní a kvality vody MERATCH je využiteľná kdekoľvek na svete. Vďaka možnostiam pripojenia aj cez satelitnú sieť sa to už dnes stáva realitou. "GOSPACE LABS vníma pridanú hodnotu i pre majiteľov studní na Slovensku či v Čechách a plánuje túto novinku aktívne ponúkať tiež pre lokálnych záujemcov," hovorí generálny riaditeľ GOSPACE LABS.Informačný servis