Bundesbank znížila svoju prognózu rastu nemeckej ekonomiky

Frankfurt nad Mohanom 7. júna (TASR) - Nemecká centrálna banka Bundesbank v piatok znížila svoju prognózu rastu pre najväčšie európske hospodárstvo. Dôvodom je pokles výkonu priemyslu, ktorý bude podľa nej po zvyšok roka trpieť slabým dopytom.Nemecko bolo roky hnacou silou rastu celej Európy, no teraz je jej najväčšou brzdou. Hrozí, žecelú eurozónu, ktorej sa darilo udržať si dlhodobý rast od zotavenia sa z krízy pred zhruba 10 rokmi. Ale súčasné obchodné spory vo svete spôsobujú problémy nemeckým exportérom.Európska centrálna banka vo štvrtok (6. 6.) zmietla vyhliadky na zvýšenie úrokových sadzieb zo stola a uviedla, že by mohla dokonca ešte viac stlačiť už aj tak rekordne nízke sadzby, alebo obnoviť masívny program nákupu aktív vzhľadom na slabý rast hospodárstva euroregiónu.Bundesbank najnovšie predpovedá, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v roku 2019 zvýši len 0,6 %. To je výrazne pod úrovňou 1,6 %, s ktorými banka počítala ešte vlani v decembri. V budúcom roku očakáva Bundesbank nárast HDP o 1,2 % namiesto o 1,6 %.„Nemecká ekonomika v súčasnosti zažíva značné ochladenie," uviedla centrálna banka v polročnej aktualizácii svojich prognóz. Dôvodom je podľa nej najmä pokles v priemysle, kde si vyberá svoju daň slabý export.Banka tiež upozornila, že aj keď neočakáva dlhšie trvajúce znižovanie produkcie, stále pretrváva riziko oveľa horšieho výsledku, ako sú jej súčasné projekcie.Infláciu v tomto roku sa stále očakáva na úrovni 1,4 %, ale jej ďalšie zvyšovanie bude pre slabý rast hospodárstva pomalšie, ako pôvodne predpokladala. Aktuálne tak banka očakáva v budúcom roku infláciu na úrovni 1,5 %, namiesto 1,8 %, s ktorými počítala v decembri.