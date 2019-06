Prievidza zabezpečí opravu dvojice chodníkov a spevnených plôch

Ilustračné foto Foto: TASR Ilustračné foto Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 7. júna (TASR) - Prievidzská radnica zabezpečí opravu dvojice frekventovaných chodníkov na uliciach Za depom a A. Stodolu. Financie investuje aj do opravy viacerých spevnených plôch na území mesta. S dodávateľmi prác už podpísala zmluvy. Informoval o tom v piatok hovorca mesta Michal Ďureje.S prácami na oprave dvojice chodníkov, z ktorých stav toho na ulici Za depom je terčom kritiky obyvateľov, začne dodávateľ v najbližších dňoch. "Opravy budú pozostávať z odfrézovania jestvujúcich poškodených vrstiev a z následného položenia nových vrstiev z asfaltobetónu. Zmluva o dielo bola podpísaná ešte v závere mája, mesto má za realizáciu diela zaplatiť 13.548,41 eura. Práce by mali trvať do 45 dní," konkretizoval Ďureje.Ďalšie investície v oblasti dopravy smeruje samospráva do opráv viacerých parkovacích spevnených plôch. "Predmetom opráv na spevnenej ploche na Nábreží sv. Cyrila číslo 9 bude odstránenie jestvujúcej štrkovej vrstvy, následná realizácia nových podkladných vrstiev a položenie betónovej dlažby. Ďalšie opravy budú stavbári realizovať na parkovacích plochách na Ulici M. Hodžu 10-16 a Lúčnej ulici pri jedálni," priblížil hovorca mesta.Spevnené plochy opravia podľa neho dodávatelia tak, aby sa na nich počas dažďa netvorili kaluže, s odvádzaním zrážkovej vody postupným prepúšťaním do podkladovej vrstvy. "Plochy budú ohraničené osadením betónových obrubníkov. Okolie spevnenej plochy bude upravené a zatrávnené. Parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným značením," dodal.Za opravu spevnenej plochy na Nábreží sv. Cyrila mesto zaplatí 7064,84 eura a za práce na Ulici M. Hodžu a Lúčnej ulici 14.543,56 eura.