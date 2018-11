Bundesliga: Dortmund otočil šláger s Bayernom

Na archívnej snímke Borussia Dortmund v zápase s Bayern Mníchov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dortmund 11. novembra (TASR) - Dvojgólový kapitán Marco Reus a Paco Alcacer boli streleckými hrdinami Borussie Dortmund pri víťazstve 3:2 nad Bayernom Mníchov v sobotňajšom šlágri 11. kola nemeckej Bundesligy. Domáci futbalisti dvakrát prehrávali, no prestížny duel napokon dotiahli do víťazného konca.Bayern mal počas prvého polčasu loptu častejšie na svojich kopačkách a jediný gól úvodného dejstva strelil v 26. minúte poľský kanonier Robert Lewandowski. Krátko po zmene strán vyrovnal z penalty Reus, no v 52. minúte poslal hostí opäť do vedenia Lewandowski. Pred uplynutím hodiny hry mal obrovskú šancu Reus, nikým netiesnený však nedokázal zpresne zakončiť. Podobnú príležitosť mal aj striedajúci Alcacer, hostia však naďalej odolávali. Kapitánovi vestfálskeho tímu sa napokon podarilo vyrovnať v 67. minúte, keď presným halfvolejom zvnútra šestnástky nedal Manuelovi Neuerovi šancu. O šesť minút rozhodol o víťazstve Borussie Alcacer, ktorý s prehľadom zakončil samostatný únik.uviedol Reus pre klubový web.Zverenci trénera Luciena Favrea zvýšili svoj náskok na čele tabuľky. Na konte majú o sedem bodov viac ako ich rival, Bayern je tretí. Druhá je Borussia Mönchengladbach so štvorbodovým mankom na Dortmund.povedal Favre.Podľa kormidelníka Bayernu to bol zápas rozdielnych polčasov." vyhlásil Niko Kovač pre portál fcbayern.com.