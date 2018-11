Hráči SSC Neapol s Hamšíkom vyhrali v Janove

Hráč Neapola Marek Hamšík (vľavo) a Neymar z Paríža, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Janov 11. novembra (TASR) - Hráči SSC Neapol vydreli v upršanom počasí víťazstvo na pôde FC Janov 2:1 v sobotňajšom zápase 12. kola talianskej Serie A.otočili nepriaznivý stav stretnutia v záverečnej polhodine a priebežne sú na druhom mieste tabuľky tri body za vedúcim Juventusom Turín. Slovenský stredopoliar Marek Hamšík odohral za hostí celé stretnutie.Domácich poslal v 20. minúte do vedenia hlavou Cristian Kouame. Zverenci trénera Carla Ancelottiho mohli skórovať po šanciach Lorenza Insigneho či Arkadiusza Milika, no v priebehu prvého polčasu sa im to nepodarilo. Po necelej hodine hry poslal hlavný rozhodca pre vytrvalý dážď hráčov do šatní. V dueli sa po niekoľkých minútach pokračovalo a onedlho po príchode na hraciu plochu vyrovnal hosťujúci stredopoliar Fabian Ruiz, ktorémupätičkou loptu na hranici šestnástky Dries Mertens.Rozhodujúci moment duelu prišiel päť minút pred koncom, keď center z priameho kopu poslal pred bránku FC Janov Mario Rui a domáci Davide Biraschi tečoval loptu nešťastne do vlastnej siete.citoval Ruiza portál sscnapoli.it. Neapol má na 2. mieste tabuľky trojbodový náskok pred Interom Miláno, ktorého v nedeľu čakal duel na pôde Atalanty Bergamo.