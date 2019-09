Bundesligisti zaplatili za posily rekordných 699,5 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Düsseldorf 2. septembra (TASR) - Osemnásť klubov nemeckej futbalovej Bundesligy investovalo v letnom prestupovom období do 156 nových hráčov rekordnú sumu 699,5 milióna eur.V sume nie sú zarátané čiastky vyplatené za hosťovanie a bonusy. V roku 2017 minuli kluby na posily 577 miliónov eur, čo bolo doterajšie maximum. Informovala o tom agentúra dpa.Najhlbšie teraz siahli do vrecka Borussia Dortmund (137 miliónov eur) a Bayern Mníchov (130 miliónov eur). Nováčik SC Paderborn investoval do nových posíl iba 150.000 eur. Najdrahším nákupom bol Lucas Hernandez, za ktorého zaplatil Bayern španielskemu Atletiku Madrid 80 miliónov eur.