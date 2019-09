US OPEN: Kužmová: So Sašou sme si sadli, teraz môžeme prekvapiť

Viktória Kužmová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová verí, že štvrťfinále na grandslamovom turnaji US Open nemusí byť pre ňu a Bielorusku Aleksandru Sasnovičovú konečnou stanicou. So zverenkou trénera Vladimíra Pláteníka si rýchlo sadli a v utorok proti tretej nasadenej kanadsko-čínskej dvojici Gabriela Dabrowská, I-fan chcú prekvapiť.uviedla slovenská jednotka v rozhovore pre web www.starsforstars.eu.So Sasnovičovou si dobre rozumejú nielen v zápasoch, ale aj na tréningoch.dodala Kužmová, ktorá v tomto roku získala v debli tituly na turnajoch WTA Tour v Prahe a Bukurešti.