Bundesligový nováčik Paderborn predĺžil zmluvu s trénerom Baumgartom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hannover 15. augusta (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu SC Paderborn 07 predĺžilo zmluvu s trénerom Steffenom Baumgartom o ďalší rok. Štyridsaťsedemročný kouč by tak mal zostať na lavičke bundesligového nováčika až do konca sezóny 2020/21.Baumgart sa ujal funkcie v apríli 2017 v čase, keď Paderborn hral ešte tretiu najvyššiu nemeckú súťaž. Po dvoch postupoch za sebou doviedol mužstvo až do prvej Bundesligy. Paderborn debutoval v najvyššej súťaži v sezóne 2014/15, svoje druhé účinkovanie medzi elitou začne v sobotu duelom na pôde Bayeru Leverkusen. Informáciu priniesla agentúra DPA.