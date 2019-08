SZĽH odkázal Banskej Bystrici a Zvolenu: Situácii sa dalo predísť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 15. augusta (TASR) - Zverejnený rozpis novej sezóny hokejovej Tipsport Ligy sa meniť nebude. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vydal vo štvrtok vyhlásenie, v ktorom zareagoval na nesúhlasné stanovisko s vyžrebovaním zo strany klubov HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen, ktoré majú v základnej časti hrať domáce zápasy v jednom termíne. Podľa SZĽH sa dalo celej situácii predísť, ak by zástupca tipsportligových klubov v Ligovej rade upozornil ostatných členov riadiaceho orgánu na nesúlad s požiadavkami dvoch účastníkov.uviedol SZĽH vo vyhlásení na svojej oficiálnej webstránke.Vyžrebovanie Tipsport Ligy 2019/20 nahnevalo dva kluby na strednom Slovensku vzdialené od seba iba 20 km. Majster HC'05 iClinic Banská Bystrica a HKM Zvolen majú podľa rozpisu hrať domáce zápasy v jednom termíne, čo by sa odzrkadlilo nielen v návštevnosti na daných štadiónoch, ale aj v marketingovej a reklamnej oblasti.uviedol na stredajšej tlačovej konferencii prezident HC'05 iClinic Banská Bystrica Juraj Koval, ktorému sa okrem toho ešte nepáči, že majstrovský tím nehrá prvýkrát v histórii súťaže úvodný zápas novej sezóny doma. Zvolenčania sa o danom stave dozvedeli s miernym oneskorením v stredu a začali konať. Chystali poslať žiadosť o prežrebovanie súťaže, no neuspeli.dodal SZĽH vo svojom vyhlásení.