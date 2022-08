Bundeswehr podporuje Scholzovu myšlienku „železnej kupoly“ pre Európu

30.8.2022 (Webnoviny.sk) - Veliteľ nemeckého letectva Ingo Gerhartz v pondelok podporil návrh kancelára Olafa Scholza na vytvorenie celoeurópskeho systému protivzdušnej obrany. Referuje o tom web bild.de.„Predovšetkým v oblasti protivzdušnej obrany a pozemnej podpory protivzdušnej obrany má určite zmysel, aby Európania spojili sily," povedal generálporučík Gerhartz počas návštevy estónskej leteckej základne v Ämari. Podľa neho by Európa mohla nakúpiť izraelský protiraketový obranný systém Arrow 3 a do prevádzky by mohol byť uvedený už v roku 2025. Zdôraznil však, že toto rozhodnutie musí prísť na politickej úrovni.Nemecký kancelár už skôr uviedol, že má v úmysle vytvoriť celoeurópsky systém protivzdušnej obrany v reakcii na vojnu Ruska proti Ukrajine , pretože doteraz bola Európska únia bezbranná voči možným útokom nepriateľa. Pred študentmi Karlovej univerzity v Prahe v pondelok povedal, že Nemecko by mohlo pomôcť Ukrajine vybudovať delostrelectvo a sily protivzdušnej obrany v koordinácii s ostatnými západnými spojencami.