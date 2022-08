Bývanie pre budúcnosť: Nadácia Slovenskej sporiteľne pomohla dovybaviť desiatky sociálnych nájomných bytov

Bývanie pre tisíc ľudí

Ako funguje Housing First?

30.8.2022 (Webnoviny.sk) -Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila zatvorený grant, v rámci ktorého prerozdelila viac ako 93-tisíc eur vybraným neziskovým organizáciám orientujúcim sa na podporu sociálneho nájomného bývania v duchu princípu Housing First. Cieľom grantovej výzvy bolo poskytnúť materiálne vybavenie do bytov, od základného nábytku až po kuchynské pomôcky či malé elektrospotrebiče. Jednoducho všetkého, čo premení nájomné byty na plnohodnotné, funkčné a v neposlednom rade aj útulné domovy."Nadácia Slovenskej sporiteľne týmto grantovým programom pokračuje v napĺňaní svojej stratégie, ktorej kľúčovým pilierom je práve oblasť dostupného bývania a pomoc ľuďom bez domova, resp. tým, ktorí sú bezdomovectvom ohrození. Dlhodobo v tejto sfére rozvíja partnerstvá s neziskovými organizáciami Vagus či Depaul Slovensko," hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.Nadácia podporila celkovo 12 neziskových organizácií naprieč Slovenskom, ktoré disponujú dokopy takmer 150 dostupnými nájomnými bytmi v Bratislave, Košiciach, Krupine, Nitre, Trnave, Banskej Bystrici, Martine alebo Žiline. Medzi nimi napríklad Nadáciu DEDO, organizáciu Proti prúdu, Centrum Slniečko alebo Spišskú katolícku charitu. Všetky organizácie majú spoločnú víziu, a to postupne ukončovať bezdomovectvo na Slovensku a poskytovať sociálne poradenstvo pre rodiny, aby si nadobudnutý domov dokázali dlhodobo udržať."Od minulého roka sa dostupné bývanie stalo aj témou Slovenskej sporiteľne, ktorá sa verejne zaviazala k zabezpečeniu dostupného bývania pre tisíc ľudí v núdzi do roku 2025. Sme presvedčení, že dôstojné dostupné bývanie je najlepším možným odrazovým mostíkom pre budúcnosť – príležitosťou pre udržanie zamestnania či štúdia a v neposlednom rade vyhliadkou finančného zdravia," dodáva Barbora Henterová. Banka aj preto zrealizovala vlani emisiu sociálnych dlhopisov pre dcérsku spoločnosť SLSP Social Finance v objeme 9 miliónov eur. Zo získaných prostriedkov postupne nakupuje byty po celom Slovensku, aktuálne ich vlastní napríklad v Bratislave, Trnave, Komárne, Banskej Bystrici, Martine a Košiciach. Bývanie v nich našlo už viac ako 100 ľudí.Na Slovensku má len 1,4 % obyvateľov reálnu možnosť využívať nájomné bývanie, prípadne sociálne nájomné bývanie, čo v porovnaní s európskym priemerom 9,1 % len podčiarkuje problém s nedostatkom bývania. V súčasnosti rieši tento problém prístup prestupného bývania, takzvaný Housing Ready, ktorého cieľom je pripraviť ľudí bez domova na bývanie na základe zásluhovosti. Jeho nevýhodou je však nízka časová efektívnosť a najmä nepostačujúce výsledky – len 20 až 40 % rodín v núdzi sa dokáže dopracovať k vlastnému bývaniu. "Princíp Housing First je ľudsko-právnym prístupom. Jeho cieľom je zamerať sa na zotavenie ľudí, ktorí čelia bezdomovectvu. Zároveň poskytuje individuálnu podporu, preto aj plány pre rodiny sú vždy vytvárané na základe ich jedinečných potrieb. Klient má, samozrejme, možnosť voľby a kontroly nad tým, aké služby a v akom rozsahu ich prijíma," vysvetľuje Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO.Šanca udržať si takto nadobudnuté bývanie je 80 až 95 %.Informačný servis