BuranoWski predstavuje letnú novinku Každý deň

Bratislava 7. mája (TASR) – Spevák a muzikant BuranoWski prichádza s novým singlom Každý deň. Po predchádzajúcej romantike predstavuje dynamickú pesničku, ktorá je návodom, ako sa naučiť užívať si život. Klip sa nakrúcal v Bratislave na rôznych lokáciách a spevák v ňom vystriedal rôzne profesie. TASR o tom informovala PR manažérka Ľuba Svatá.znie text v BuranoWského novinke. Text poukazuje na to, že väčšina ľudí je natoľko pohltená prácou a naháňaním sa za hmotnými statkami, že si ani neuvedomuje, koľko krásnych chvíľ môže zažiť, keď si vypne mobilný telefón a len tak si ide užívať život.“ vysvetľuje text pesničky BuranoWski, ktorý je aj tentoraz výhradným autorom textu aj hudby. Videoklip realizovali fotograf a kameraman Miňo Debnár s režisérom Martinom Mikom. Nakrúcalo sa počas jedného dňa v Bratislave v niekoľkých vychytených lokalitách. Úvod klipu sa odohráva na Kuchajde, prírodnom jazere, ktoré majú v obľube mnohí Bratislavčania. S hereckým obsadením si režisér veľmi nemusel lámať hlavu, keďže každú postavu v klipe si zahral sám hudobník. Iba v niektorých scénach bol potrebný aj jeho dablér.dodáva spevák.Pesnička Každý deň je už BuranoWského štvrtým singlom a údajne má doma v šuplíku odložených aj viacero ďalších, čo by malo stačiť aj na dlho avizovaný album, ktorý by chcel vydať do konca tohto roka.