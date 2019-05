Egyptológovia zo SR ukázali, ako vyzeralo staroveké osídlenie v Egypte

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovenskí egyptológovia viac ako desaťročie skúmajú archeologickú lokalitu Tell el-Retábí. Najzaujímavejšie výsledky výskumu sa rozhodli prezentovať prostredníctvom digitálneho 3D modelu a vizualizácie, v ktorej ukázali, ako vyzeralo staroveké osídlenie v Egypte pred 3500 rokmi.informovala o tom TASR Renata Rábeková z Nadácie Aigyptos, ktorá archeologický výskum v Egypte podporuje. Vizualizácia celkového vzhľadu staroegyptskej lokality Tell el-Retábí je spracovaná na základe dosiaľ zdokumentovaných nálezov architektúry a jej vývoja - od obyčajných domov až po faraónsku pevnosť.Slovenskí egyptológovia, archeológovia a ďalší odborníci sa podieľajú na interdisciplinárnom výskume egyptskej lokality Tell el-Retábí od roku 2007.ozrejmila.Archeologická lokalita Tell el-Retábí sa nachádza v severovýchodnej časti Egypta, vo Wádí (po arabsky údolí) Tumilát, medzi dnešnými mestami Zagazig (staroveký Bubastis) a Ismaílía, asi 100 km východne od Káhiry. V staroveku bola strategickým miestom. Wádí Tumilát chránilo pred útočníkmi prístup k najstarším staroegyptským centrám Memfide a Heliopolu. Prechádzali ním obchodné karavány, beduíni, ako aj egyptské vojenské oddiely v rámci početných výprav do Syropalestíny. Obývaná bola aj ázijským obyvateľstvom, tzv. Hyksósmi, ktorí dokonca v Druhom prechodnom období (17. - 16. storočí pred n. l.) ovládli veľkú časť krajiny. Najnovšie nálezy napovedajú, že na histórii osídlenia Tell el-Retábí mali záhadní Hyksósi významný podiel.Po porážke Hyksósov a v období Novej ríše (16. - 11. storočie pred n. l.) tam vzniklo staroegyptské sídlo, zapojené do diania v tejto časti krajiny i v zahraničí. "dodala Rábeková s tým, že počas desiatich rokov archeologického výskumu bolo na lokalite objavených viacero jedinečných stavieb z približne 17. až 12. stor. pred n. l. – murované hyksóske hroby, budovy, obydlia, dielne, pevnosť s hradbami a monumentálnou bránou (migdolom), ubikáciami vojakov.uzavrela.Vizualizácia je dostupná na www.aigyptos.sk.