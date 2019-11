BuranoWski vydal nový singel Chceme viac

Na archívnej snímke Tomáš Buranovský. Foto: Facebook BuranoWski Foto: Facebook BuranoWski

Bratislava 18. novembra (TASR) - Tomáš Buranovský sa ako BuranoWski vracia na hudobnú scénu s novým singlom Chceme viac. Ako pri predchádzajúcich skladbách, aj pri tejto je autorom hudby a textu. Novinku sprevádza aj lyric video, ktoré stihol natočiť počas posledných letných dní. Jeho autorom je Marco Procházka.povedal pre TASR BuranoWski.Pesnička Chceme viac sa trocha hodí aj k novembrovému počasiu týchto dní. „dodal BuranoWski.Táto pieseň je podľa jeho slov predzvesťou pripravovaného albumu, na ktorom intenzívne pracuje v štúdiu.“ dodal na záver spevák.BuranoWski (Tomáš Buranovský 3. 11. 1989 Košice) spieval od piatich rokov vo folklórnom súbore. Na základnej umeleckej škole sa učil hre na akordeóne a na gitare. Účinkoval v tretej sérii súťaže Slovensko hľadá SuperStar, kde to v roku 2007 dotiahol do semifinále. V roku 2010 zvíťazil s piesňou Blízko cieľa v autorskej súťaži Košický zlatý poklad. V roku 2011 sa dostal až do finále súťaže Česko Slovensko má talent. Rok nato vydal debutový album s názvom Čas. V roku 2014 ukončil štúdium na Prešovskej univerzite, kde študoval kombináciu hudobná výchova a pedagogika. Po prestávke sa k hudbe vrátil, v januári 2017 vydal singel Sám so sebou, ďalšími boli Lúč (september 2017), .com (apríl 2018), Žena (október 2018) a Každý deň z mája 2019. Tomáš je ženatý, s manželkou Veronikou majú dve deti.