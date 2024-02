Burda by podľa mládežníckych organizácií nemal naraz pôsobiť ako dekan a aj politický nominant v štátnej volebnej komisii

Zotrvať by mal len v jednej funkcii

8.2.2024 (SITA.sk) - Mládežnícke organizácie Mladí Progresívci Mladí SaSkári , Kresťanskodemokratická mládež Slovenska a Občiansko-demokratická mládež žiadajú dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduarda Burdu o vyvodenie dôsledkov v súvislosti s jeho vyjadreniami k novele Trestného zákona a nominácii do Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán za stranu Hlas-SD Ako ďalej informovali v otvorenom liste Burdovi, kritizujú politizáciu akademickej pôdy a nevôľu organizovať odborné diskusie o novele na právnickej fakulte. Zároveň konštatujú, že Burda by nemal naraz pôsobiť ako dekan aj politický nominant v štátnej volebnej komisii.„Vážený pán dekan, vnímame, že vaše politické vyjadrenia a nominácia od súčasnej koaličnej strany sa nedajú zlúčiť s vašou funkciou dekana, ktorá by mala byť apolitická. Veríme, že pre dobré meno fakulty, študentov, a akademickej obce by ste mali urýchlene zvážiť zotrvanie v jednej z týchto funkcií,” píše sa v otvorenom liste.Organizácie v liste pripomenuli, že Burda vo svojich verejných vyjadreniach odporučil vláde zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry , a to čo najskôr. Odôvodnil to tým, že na ÚŠP môže pôsobiť zločinecká skupina.„O jej existencii však nikto nepredložil ani jeden relevantný dôkaz. Týmito vyjadreniami ste vyvolali znepokojenú reakciu značnej časti akademickej obce svojej fakulty, ktorá sa nestotožňovala so spájaním mena Právnickej fakulty s vašou polarizujúcou obhajobou návrhu vládnej moci," uvádza sa v liste.Politizáciu fakulty členovia mládežníckych organizácii vnímajú aj zo strany Lucie Kurilovskej , členky akademického senátu tejto fakulty, ktorá zároveň vo voľbách do parlamentu kandidovala za stranu Hlas-SD.„Dnes je tiež štátnou tajomníčkou na ministerstve vnútra, kam bola nominovaná touto stranou. Naozaj si myslíte, že študenti, ktorí žiadali o odbornú diskusiu, sú tí, ktorí politizovali Právnickú fakultu UK?," pýtajú sa mládežníci Burdu. Organizácie tiež pripomínajú, že keď bola na stole novela vysokoškolského zákona, inicioval Burda diskusie a spoluorganizoval protesty.„Využívali ste študentov, ich názory a hlas, len aby ste vzbudili pozornosť občianskej spoločnosti. Teraz je ale pre Vás názor vysokoškolákov irelevantný," dodali organizácie.