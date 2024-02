Ficova vláda to ide uľahčovať násilníkom, Bittó Cigániková upozorňuje na skrátenie premlčacej doby pri znásilnení (video)

8.2.2024 (SITA.sk) - Vláda ničí Slovensko tým, že ide chrániť mafiánov, pozýva sem ďalších a ešte ide znižovať tresty a uľahčovať to násilníkom.





Uviedla to poslankyňa Janka Bittó Cigániková (SaS) v reakcii na pozmeňujúci návrh Tibora Gašpara (Smer-SD) k novele Trestného zákona, ktorým sa skracujú premlčacie doby v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužitia maloletých na polovicu.



Premlčacia doba by sa tak mala skrátiť z 20 rokov na 10.

Prídu o nádej

Susko o tom vie

„Znižujú sa o polovicu premlčacie doby, keď niekto niekoho znásilní alebo ak sexuálne zneužije maloletého. Toto si všimla pani poslankyňa Zuzana Števulová Progresívneho Slovenska a upozornila na to. V tom momente som pocítila neuveriteľný hnev, aby takýmto spôsobom na poslednú chvíľu cez pozmeňovák menili takúto vec," uviedla poslankyňa a pripomenula tvrdenia koalície o tom, že tieto zmeny sa týkajú len ekonomických a hospodárskych trestných činov.„Komu pomôže, keď niekto skráti možnosť dokázať znásilnenie alebo zneužívanie detí na polovicu? Na toto dostala koalícia mandát? Práve tieto premlčacie doby sú preto tak dlhé, aby mali deti a ženy možnosť a nádej, že sa takéto nechutné skutky vyšetria," zdôraznila poslankyňa a dodala, že koalícia sa takýmto spôsobom dotýka práv žien a detí.Ako vyhlásila Števulová, minister spravodlivosti Boris Susko minimálne od včera vie o tejto ubližujúcej zmene v Trestnom zákone, ktorou sa drasticky skráti premlčacia lehota pre trestný čin znásilnenia.„Osobne som ho v stredu vyzvala, aby zariadil nápravu už v druhom čítaní, keď na to ešte bol priestor. V rozprave Národnej rady SR k novele Trestného zákona sme na to upozornili už v utorok. Skutočnosť, že naše apely odignoroval, vypovedá o tom, na kom tejto vládnej koalícií záleží," vyhlásila Števulová a dodala, že im nezáleží na preživších znásilnenia či sexuálnych trestných činov, ale len na ich vlastných ľuďoch.„Tak veľmi im záleží na ich beztrestnosti, že neváhajú zmariť akúkoľvek nádej na spravodlivosť pre týchto preživších," uzavrela Števulová.