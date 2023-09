Búrka Daniel spôsobila na východe Líbye spúšť, povodne si vyžiadali už niekoľko tisíc obetí

Spúšť na východe krajiny

Viac ako päťtisíc obetí

13.9.2023 (SITA.sk) - Záchranári našli v utorok v troskách východolíbyjského mesta Derna viac ako 1 500 tiel a obávajú sa, že počet obetí by mohol prekročiť päťtisíc.Stredomorská búrka Daniel spôsobila v nedeľu večer v mnohých mestách na východe Líbye spúšť a prívalové povodne. Najhoršie škody však zaznamenala spomenutá Derna, kde silné dažde a záplavy pretrhli hrádze a odplavili celé štvrte, uviedli úrady.Pomoc zvonku sa do Derny začala dostávať až v utorok, viac ako 36 hodín po katastrofe. Povodne pritom poškodili alebo zničili mnohé prístupové cesty do pobrežného mesta s približne 89-tisíc obyvateľmi.Najmenej jeden úradník odhadol podľa agentúry AP počet obetí na viac ako päťtisíc, pričom štátna tlačová agentúra citovala hovorcu ministerstva vnútra východnej Líbye, ktorý uviedol, že len v Derne zahynulo viac ako 5 300 ľudí. Úrad záchrannej služby v Derne predtým v utorok informoval, že zomrelo 2 300 ľudí.Podľa zástupcu Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca je však počet obetí pravdepodobne vyšší. Po bezprecedentných záplavách je nezvestných 10-tisíc ľudí a viac ako 40-tisíc je vysídlených.