Putin privítal Kim Čong-una, ktorý ponúkol Rusku plnú podporu „vo svätom boji“ (video+foto)

Záujmy lídrov sa zbližujú

Návšteva počas zaneprázdnenosti

Obavy o severokórejské zbrane

13.9.2023 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin sa stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v kozmodróme na ruskom Ďalekom východe.Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že jeho krajina ponúka Rusku vo „svätom boji” na obranu jeho bezpečnostných záujmov „plnú a bezpodmienečnú podporu“.Zjavne tým narážal na vojnu na Ukrajine, pričom tiež uviedol, že Pchjongjang bude vždy stáť po boku Moskvy na „antiimperialistickom“ fronte. Vzťahy Severnej Kórey s Ruskom označil Kim prostredníctvom prekladateľa za „prvoradé“.Putin zase vo svojom úvodnom príhovore privítal Kima v Rusku a povedal, že ho rád vidí. Medzi bodmi programu ich rokovaní uviedol hospodársku spoluprácu, humanitárne otázky a „situáciu v regióne“.Toto stretnutie podčiarkuje, ako sa záujmy oboch lídrov zbližujú v súvislosti s ich samostatnými a čoraz intenzívnejšími konfrontáciami so Spojenými štátmi.Rozhovory medzi ruským prezidentom a severokórejským vodcom sa začali v stredu v kozmodróme Vostočnyj, informovala ruská štátna tlačová agentúra Tass. Putin a Kim si predtým prezreli rôzne zariadenia kozmodrómu vrátane dvoch odpaľovacích rámp.Po príchode Kima limuzínou, ktorú priviezol jeho obrnený vlak z Pchjongjangu, mu Putin podal ruku a povedal, že ho „veľmi rád vidí“. Ruské štátne médiá citovali Kima, ktorý sa Putinovi poďakoval za pozvanie na návštevu Ruska, „napriek tomu, že je zaneprázdnený“.Severná Kórea niekoľko hodín predtým odpálila smerom k moru dve balistické rakety.Stretnutie Kima s Putinom vyvoláva obavy z možnej dohody o severokórejských zbraniach pre ruskú vojnu na Ukrajine. Severná Kórea môže mať desiatky miliónov delostreleckých granátov a rakiet založených na sovietskych návrhoch, ktoré by mohli poskytnúť obrovskú podporu ruskej armáde na Ukrajine, tvrdia analytici.Pchjongjang by výmenou za zbrane zase mohol žiadať veľmi potrebnú energetickú a potravinovú pomoc a technológie pre pokročilé zbrane, ponorky a vojenské satelity.