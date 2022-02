Búrka Dudley potrápi časti Škótska, Anglicka a Severného Írska, meteorológovia varujú pred veľmi silným vetrom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - K častiam Škótska, Anglicka a Severného Írska sa blíži búrka Dudley, ktorú by mohol sprevádzať vietor s rýchlosťou takmer 145 kilometrov za hodinu.Britskí meteorológovia preto vydali varovanie, ktoré platí od stredy 18:00 do štvrtka 9:00.Železničná spoločnosť Rail Scotland uviedla, že „veľmi pravdepodobné“ je narušenie vlakového spojenia. Informuje o tom portál bbc.com.„Očakáva sa, že na západe Škótska a na severe Severného Írska v stredu večer vznikne veľmi silný západný vietor a rozšíri sa do južného Škótska a severného Anglicka,“ uviedol britský meteorologický úrad.Ďalšia búrka Eunice by potom mala v piatok silným vetrom zasiahnuť južné Škótsko, Anglicko, Wales a Severné Írsko. Varovanie sa týka miest Glasgow, Edinburgh, Newcastle a York.