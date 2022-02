Heger: Na hrozbu invázie sa musíme zodpovedne pripraviť

Na deeskaláciu napätia medzi Ruskom a Ukrajinou sú potrebné ďalšie rokovania a treba využiť všetky diplomatické kanály. Zároveň sa treba zodpovedne pripraviť na hrozbu invázie. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol po pondelkovej videokonferencii so zástupcami Európskej únie, ktorú zvolal predseda Európskej rady Charles Michel. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.





Na rokovaní sa zúčastnili aj fínska premiérka Sanna Marinová a predsedovia vlád Holandska Mark Rutte, Grécka Kyriakos Mitsotakis, Slovinska Janez Janša a a Poľska Mateusz Morawiecki."V situácii, keď je tu reálna hrozba, sa všetci zhodujú na tom, že je potrebné sa na ňu zodpovedne pripraviť. Podporujeme územnú celistvosť Ukrajiny a v prípade jej akéhokoľvek narušenia sme za jednotnú, rýchlu a ráznu reakciu," povedal slovenský premiér.Heger partnerov oboznámil s tým, že Slovenská republika cez víkend rozhodla o stiahnutí rodinných príslušníkov slovenských diplomatov. Vydala tiež odporúčanie necestovať na Ukrajinu bez ohľadu na účel cesty. Premiéri tiež vyzdvihli veľkú dôležitosť jednoty a úzkej koordinácie Európskej únie so Severoatlantickou alianciou a USA. "To sa aktuálne deje na dennej báze," dodal úrad vlády.Témou rokovania bola aj pomoc Ukrajine, ktorej ekonomika sa môže dostať do vážnych problémov. Slovensko podporuje zvýšenie finančnej pomoci zo strany Európskej únie. Zároveň samostatne zvažuje ďalšiu pomoc, ktorá vyplynula priamo z požiadavky ukrajinskej strany.