Búrka Gloria zabila v Španielsku najmenej 11 ľudí, napáchala rozsiahle škody (video)

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Búrka Gloria pripravila v Španielsku o život najmenej 11 ľudí a napáchala tam rozsiahle škody. Studený front, ktorý sužoval krajinu od nedele, priniesol so sebou silný vietor, veľa dažďa a snehu najmä na východe a severovýchode krajiny. Pobrežné mestá bičovali masívne vlny, ktoré poškodili mnoho obchodov a reštaurácií.Početné rieky a potoky sa vyliali z brehov a spôsobili záplavy a škody v poľnohospodárskych oblastiach, predovšetkým v Katalánsku.Počet obetí by mohol ešte stúpnuť, keďže úrady v Katalánsku i na Baleárskych ostrovoch registrujú najmenej päť nezvestných. Počasie vyčíňalo päť dní a podľa meteorológov už najhoršie pominulo. Španielsky premiér Pedro Sánchez zavítal vo štvrtok do najviac postihnutých oblastí, pričom si pozrel spúšť z vrtuľníka a stretol sa so záchrannými tímami a zdravotníkmi. Ako povedal, vláda schváli štátnu pomoc pre päť regiónov, ktoré búrka zasiahla najviac.