Záhorie trápi premnožená danielia zver, ohrozuje vzácne rastliny a spôsobuje aj dopravné nehody

23.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vysoké počty danielej zveri ohrozujú v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie vzácne druhy rastlín. Na svojej internetovej stránke to uviedla Správa CHKO Záhorie. Podľa nej ohrýza danielia zver listy, vyhrabáva celé rastliny a likviduje lúčne porasty rozhrabávaním a ušliapavaním. Medzi rastliny, ktoré sú ohrozené danielmi patrí aj druh orchidey jazýčkovec jadranský.Ochranári tvrdia, že danielia zver je na Záhorí premnožená, čo sa prejavuje nielen ničením ohrozených druhov rastlín, ale aj zvýšeným počtom dopravných nehôd, ku ktorým dochádza práve pre zrážky so zverou.Na vzniknutú situáciu sa Správe CHKO Záhorie sťažovali obyvatelia Stupavy, okolitých obcí aj dopravná polícia. Ochranári sa preto rozhodli celú situáciu zmonitorovať a vykonať rýchly odhad počtu poľovnej zveri. Na dvoch poľovných revíroch napočítali 10. januára v čase od 15:08 do 15:48 spolu 504 jedincov daniela škvrnitého.Pre chovateľskú oblasť Podhorie je stanovený ročný limit na odstrel daniela škvrnitého v počte 90 kusov. Ochranári tvrdia, že stanovený limit je pre túto oblasť nedostatočný a začali preto vykonávať približné sčítanie danielej zveri v území chovateľskej oblasti Podhorie. S výsledkami sčítania sa následne plánujú obrátiť na príslušné úrady, prípadne Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby tak otvorili diskusiu o prípadnom zvýšení limitu odstrelu danielej zveri.Správa CHKO prosí o pomoc aj občanov. „Z dôvodu, aby nedochádzalo k skresľovaniu počtu danielov, by sme privítali snímky početnejších čried danielov najmä z katastrov Stupava, Lozorno, Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš,“ uvádza Správa CHKO Záhorie na svojej stránke. Fotografie početnejších čried daniela škvrnitého žiada zaslať na e-mailovú adresu dusan.valachovic@sopsr.skJazýčkovec jadranský je trváca rastlina. Dorastá do výšky 30 až 80 centimetrov. Jeho kvety sú zvonku zelenobiele, na okrajoch purpurové. Tento druh sa na Slovensku vyskytuje celkovo v 13 lokalitách, z ktorých dve patria medzi územia európskeho významu. Spoločenská hodnota jednej rastliny je stanovená na 184 eur.