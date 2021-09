Búrka Ida si v USA vyžiadala už takmer 50 obetí, viacerí sa utopili vo vlastných bytoch či autách

Búrka vyvolala niekoľko tornád

Prírodné katastrofy ako pripomienka klimatickej krízy

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - V dôsledku búrky Ida, ktorá na severovýchod USA priniesla prívalové povodne a tornáda, zomrelo najmenej 45 ľudí. Straty na životoch hlási šesť štátov, informuje spravodajský portál BBC. Guvernér štátu New Jersey Phill Murphy uviedol, že u nich zomrelo najmenej 23 ľudí, z ktorých väčšina uviazla v autách, keď stúpla voda.Z mesta New York hlásia prinajmenšom 14 mŕtvych vrátane dvojročného chlapca, pričom 11 z nich sa utopilo vo svojich pivničných bytoch. Päť ľudí zomrelo v Pensylvánii, obete hlásia aj štáty Maryland a Virgínia. V štáte Connecticut zase voda strhla policajta pri zásahu.Prezident Joe Biden vyhlásil pre štáty New Jersey a New York výnimočný stav. Obom štátom tak umožnil získať federálne zdroje na podporu lokálneho úsilia na pomoc po živelnej pohrome.Národné stredisko pre hurikány (NHC) od utorka varovalo pred možnými „značnými a život ohrozujúcimi prívalovými povodňami“ a povodňovou aktivitou riek v regiónoch Mid-Atlantic a Nové Anglicko. V meste New York a New Jersey napokon napadalo bezprecedentné množstvo zrážok. V newyorskom Central Parku len za hodinu napadalo rekordných osem centimetrov zrážok.Národná meteorologická služba, ktorú cituje agentúra AP, uviedla, že búrka tiež vyvolala najmenej 10 tornád od Marylandu po Massachusetts. Napríklad Mullica Hill v New Jersey zasiahlo tornádo s vetrom s rýchlosťou 241 kilometrov za hodinu.Ida, ešte ako hurikán, už začiatkom týždňa napáchala rozsiahle škody v americkom štáte Louisiana. Mnohé komunity možno niekoľko týždňov zostanú bez elektriny, keďže spustošila rozvodnú sieť. Bez elektriny zanechala celé mesto New Orleans a tisícky ďalších obyvateľov Louisiany. Niektoré miesta tiež čelia problémom s pitnou vodou.Prezident Biden vo štvrtok uviedol, že bezprecedentné povodne na americkom severovýchode, škody napáchané hurikánom v Louisiane a Mississippi a požiare na západe krajiny sú ďalšou pripomienkou klimatickej krízy.Boj s ňou je podľa neho „otázka života a smrti“. Ako tiež povedal, bude tlačiť na Kongres, aby zakročil v súvislosti s jeho plánom Budujme k lepšiemu (Build Back Better), ktorý predstavuje „historické investície“ do infraštruktúry vrátane modernizácie ciest a mostov a zlepšovania energetických sietí, vodných a kanalizačných systémov. Biden v piatok navštívi Louisianu, aby zhodnotil stav pomoci štátu.