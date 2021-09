Nezamestnaných Slovákov v druhom štvrťroku neubudlo, bez práce ostali najmä ľudia starší ako 55 rokov

Dlhodobá nezamestnanosť

Predošlá prax v priemysle či obchode

Menej nezamestnaných v troch krajoch

Problémy s prácou v umení a rekreácii

Metodické zmeny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Miera nezamestnanosti v druhom štvrťroku tohto roka medziročne stúpla o 0,8 percentuálneho bodu na 6,9 %, dynamika rastu bola však pomalšia ako na začiatku roka. Oproti prvému štvrťroku tohto roka však miera nezamestnanosti klesla o 0,2 percentuálneho bodu.Najviac medziročne vzrástol počet ľudí, ktorí sú bez práce 6 až 11 mesiacov, bolo ich dvojnásobne viac ako pred rokom. V tlačovej správe to uviedol Štatistický úrad SR (ŠÚ). Počet nezamestnaných podľa Výberového zisťovania pracovných síl bol v druhom kvartáli medziročne vyšší o 12,5 % a dosiahol 188,9 tisíca osôb. Po očistení dát o sezónnosť sa počet nezamestnaných v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 1,7 % na 191,4 tisíca osôb.Najviac podľa štatistikov vzrástla nezamestnanosť skupine ľudí, ktorí boli bez práce 6 až 11 mesiacov, ich počet oproti minulému roku bol viac ako dvojnásobný. Pandémia sa podpísala aj na raste dlhodobej nezamestnanosti, ešte v predchádzajúcom štvrťroku medziročne klesla, v tomto štvrťroku sa však počet osôb čo nepracovali viac ako 1 rok medziročne zvýšil o 23 %.Najviac nezamestnaných pribudlo vo veku od 55 rokov, konkrétne v skupine od 55 do 59 rokov o 40,3 % a od 60 rokov o 20,6 %. Medziročný pokles nezamestnanosti bol len medzi mladými do 25 rokov, aj keď len mierny o 0,8 %.Najviac nezamestnaných naposledy pracovalo v prie­mysle, v obchode a v ubytovacích a stravovacích službách. Zvýšil sa podiel nezamestnaných bez pracovnej skúsenosti. Pracovnú skúsenosť pri medziročnom raste o 3,9 percentuálneho bodu nemalo 23,1 % nezamestnaných.Situácia v krajoch bola veľmi podľa ŠÚ rôznorodá, od medziročného poklesu počtu nezamestnaných v Bratislavskom kraji o 19,9 % až po relatívne najviac rastúci počet ľudí bez práce v Trnavskom kraji o 46,7 %. Nezamestnanosť sa znížila len v troch krajoch, v piatich počet ľudí bez práce vzrástol. Najväčšia nezamestnanosť však pretrvávala v krajoch východného Slovenska, podiel Prešovského kraja tvoril na celkovej nezamestnanosti viac ako štvrtinu a podiel Košického kraja 20,5 %.Tieto dva regióny zaznamenali aj najvyššiu mieru nezamestnanosti v rámci Slovenska, čísla dosahovali dvojcifernú hodnotu, v Prešovskom 12,3 % a v Košickom kraji 10,4 %. V Košickom kraji zároveň medziročne najrýchlejšie vzrástla miera nezamestnanosti, a to o 2,5 percentuálneho bodu.V súhrne za prvý polrok tohto roka nezamestnanosť medziročne vzrástla o 17,6 %, tempo rastu sa však od začiatku tohto roka zmiernilo. Počet nezamestnaných dosiahol 189,6 tisíca osôb. Miera nezamestnanosti sa zvýšila o 1,2 percentuálneho bodu na 7 %.Celkové počty nezamestnaných podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa sa viac ako dvaapolnásobne zvýšili v umení, zábave a rekreácii. Počet osôb bez pracovnej skúsenosti vzrástol o tretinu.Štatistici upozorňujú na to, že zmenou európskej legislatívy nastali významné metodické zmeny vo výberovom zisťovaní pracovných síl. Údaje od roku 2021 preto nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia, nie je možné ich teda porovnávať v dlhšom časovom rade.„S cieľom zabezpečiť vybrané charakteristiky zmeny trhu práce boli v súlade s novou metodikou prepočítané v maximálnej možnej miere základné medziročné indexy, nie však staršie dáta," upozornil ŠÚ.