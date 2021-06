Búrky v ČR si vyžiadali najmenej tri obete na životoch a 200 zranených

Najmenej tri osoby zomreli v spojitosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok večer zasiahli oblasť južnej Moravy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na piatkové oznámenie záchranárov.





Hovorkyňa záchranárov z Juhomoravského kraja Michaela Bothová potvrdila, že zaznamenali tri obete na životoch.Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami zaznamenali okolo 200 zranených osôb. Obce hlásia poškodenie stoviek domov.K silným búrkam sa v okrese Hodonín a Břeclav pravdepodobne pridalo i tornádo, píšu Novinky.cz. Jeho sila podľa odhadov dosiahla stupeň tri až štyri, čo predstavuje rýchlosť presahujúcu 300 kilometrov za hodinu.Nemocnica v meste Břeclav prijala viac než 50 zranených.Český premiér Andrej Babiš chce v piatok popoludní navštíviť oblasť na južnej Morave, ktorú vo štvrtok večer zasiahli ničivé búrky a tornádo.Premiér takisto nevylúčil mimoriadne zasadnutie vlády ČR v prípade, ak by bolo potrebné rozhodnúť o uvoľnení peňazí pre postihnuté obce.Babiš vo štvrtok v noci na Twitteri oznámil, že sa pre nepriaznivé počasie nemôže vrátiť z Bruselu.Premiér podľa svojich slov požiadal vicepremiérku Alenu Schillerovú, aby bola k dispozícii hajtmanovi Juhomoravského kraja Janovi Grolichovi v súvislosti s okamžitou pomocou vlády pre zasiahnutých občanov a ich rodiny.Česká vláda podľa Schillerovej pre Juhomoravský kraj okamžite uvoľňuje desať miliónov českých korún, píše spravodajský server iDnes.cz.V oblasti Hodonína zrejme vo štvrtok večer zaznamenali aj tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018.Hasiči v okresoch Břeclav a Hodonín na juhovýchode ČR vyhlásili mimoriadnu udalosť tretieho stupňa.Najviac postihnutými obcami sú podľa Grolicha Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice.V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.Ministerstvo zdravotníctva SR oznámilo, že do ČR vyslalo sedem sanitiek a Univerzitná nemocnica v Bratislave je pripravená prijať pacientov "podľa požiadaviek českej strany".Hasičský a záchranný zbor (HAZZ) SR na sociálnej sieti uviedol, že slovenskí hasiči sú takisto pripravení pomôcť Českej republike. Pomoc oblastiam postihnutým búrkami poskytlo aj Rakúsko.Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v noci na piatok informovalo, že hraničný priechod s Českou republikou na diaľnici D2 je pre následky silnej búrky u českých susedov neprejazdný.Pomoc a podporu Českej republike vyjadrili aj prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kollár, premiér Eduard Heger, minister vnútra Roman Mikulec a minister obrany Jaroslav Naď.Slovenskí vojaci sú podľa Naďa v prípade potreby pripravení zasiahnutým obciam pomôcť.Mikulec na sociálnej sieti pripomenul, že z Bratislavského a Trnavského kraja vyrazili viac ako dve desiatky hasičov s hasičskou technikou, ktorí smerujú na hasičskú stanicu do Kútov, kde budú k dispozícii.