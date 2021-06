Začal sa proces s manželom Sviatlany Cichanovskej, kandidoval proti Lukašenkovi

Zatknutie po oznámení kandidatúry

Cichanovská utiekla do exilu

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok sa v bieloruskom meste Homeľ začal neverejný súdny proces s manželom opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej. Siarhej Cichanovský čelí viacerým obvineniam, vrátane organizovania masových protestov a podnecovania nenávisti, a hrozí mu odňatie slobody do 15 rokov.Cichanovský, prominentný vloger a aktivista, sa chystal vlani kandidovať v prezidentských voľbách proti autoritárskemu prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Zatkli ho minulý rok v máji, dva dni po tom, ako oznámil svoju kandidatúru.Štátne médiá zverejnili zábery, ako unavene vyzerajúceho Cichanovského spolu s ďalšími obvinenými odvádzajú do siene. Medzi obvinenými je aj Mikola Statkevič, ktorý kandidoval proti Lukašenkovi v roku 2010 a po tom, ako po voľbách prepukli protesty, ho odsúdili na šesť rokov väzenia. Do väzby ho znova vzali v máji 2020.Vo voľbách namiesto Cichanovského kandidovala jeho manželka Sviatlana. Po nich však musela utiecť do exilu do Litvy. Voľby, ktoré opozícia a mnohí ďalší považujú za zmanipulované, vyvolali masívne protesty, proti ktorým a ďalšiemu disentu tvrdo zakročila polícia.Vo štvrtok Cichanovská vo videoodkaze uviedla, že jej manžel „je stále ten istý hrdý a neotrasiteľný človek“, aj napriek tomu, že je viac ako rok vo väzbe.