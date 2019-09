Bury neuspelo so žiadosťou o návrat do EFL

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. septembra (TASR) - Tradičný anglický futbalový klub Bury požiadal o opätovný návrat do EFL (English Football League). Finančne nestabilný klub prišiel o ligové členstvo predchádzajúci mesiac po tom, ako nenastúpil na päť duelov za sebou.Záchranný výbor klubu požiadal EFL o prijatie mužstva pod novým vlastníkom do štvrtej najvyššej anglickej súťaže, a to od nového ligového ročníka. Vedenie EFL však návrh pre nedostatok podpory zatiaľ zamietol, uviedla agentúra AP.