Malá slovenská výprava cestuje s odhodlaním zlepšiť Londýn 2017

Na snímke zľava kladivárka Martina Hrašnová, osemstovkárka Gabriela Gajanová a atletický tréner Pavel Slouka počas tlačovej konferencie pred odchodom na MS v atletike v katarskom Dauha 23. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dauha 26. septembra (TASR) - Slovenskí atléti cestujú na majstrovstvá sveta do Dauhy opäť v skromnom počte, no s ambíciou zlepšiť výsledky z predchádzajúceho šampionátu v Londýne. Pred dvoma rokmi štartovali piati, tentoraz zabojujú šiesti a podľa šéftrénera Martina Pupiša by sa mali postarať aspoň o dve umiestnenia v elitnej dvanástke.Na 17. MS sa v Katare predstaví 1972 športovcov z 210 krajín, pričom Rusi nebudú súťažiť pod vlastnou, ale pod neutrálnou vlajkou. Slovensko bude mať najväčšie ambície v chôdzi na 50 kilometrov vďaka úradujúcemu olympijskému šampiónovi Matejovi Tóthovi. V rovnakej disciplíne sa medzi ženami predstaví Mária Katerinka Czaková, nastúpia aj kladivári Marcel Lomnický a Martina Hrašnová a debut na MS absolvujú osemstovkárka Gabriela Gajanová a Stanislava Škvarková v behu na 100 metrov cez prekážky.povedal Pupiš, ktorý však očakával početnejšiu výpravu:MS v Dauhe sú najvýznamnejšie atletické podujatie, ktoré sa uskutoční do OH 2020. Na Tokio sa sústredí aj prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok: