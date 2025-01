BURZY: Americký trh vzrástol, podporili ho technologické firmy

23.1.2025 (SITA.sk) - Americké akciové trhy v stredu stúpli. Spoločnosť Netflix si pripísala takmer 10 percent po správe, že počas vianočných sviatkov získala zhruba 19 miliónov predplatiteľov. Po oznámení Bieleho domu, že na infraštruktúru pre umelú inteligenciu vynaloží 500 miliárd dolárov nahor zamierili aj akcie Arm, Microsoft a Nvidia. Pokles výnosov amerických vládnych dlhopisov po minulotýždňovom raste tiež zlepšil náladu tých investorov, ktorí nakupujú akcie.Priemyselný index New York vzrástol 0,3 percenta na 44 156,73 bodu. Index S&P 500 sa posilnil o 0,6 percenta na 6 086,37 bodu a technologický Nasdaq Composite si prilepšil o 1,3 percenta na 20 009,34 bodu.Hlavný japonský index Nikkei 225 vo štvrtok stúpol o 1,6 percenta na 39 646,25 bodu. Čínske indexy však klesli po tom, ako Donald Trump varoval, že Čína by mohla byť zaradená do zoznamu krajín, voči ktorým USA od 1. februára uvalia nové clá. Hongkonský Hang Seng si pohoršil o 1,6 percenta na 19 700,56 bodu a čínsky akciový index Shanghai Composite klesol o 0,9 percenta na 3 213,62 bodu.