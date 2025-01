Vlajková loď Samsung Galaxy S25: Inteligentný spoločník, ktorý predvída vaše potreby

Inteligencia, ktorá rozumie vášmu hlasu

Praktické funkcie pre každý deň



Rýchle plánovanie: Telefón dokáže automaticky analyzovať správy a ponúknuť vám relevantné akcie, ako je nastavenie pripomienky alebo nájdenie miesta schôdzky v mapách.

Rýchle vyhľadávanie: Funkcia Circle to Search rozpozná texty a odkazy na displeji, čo vám ušetrí čas pri odosielaní emailov alebo telefonovaní.







Praktická personalizácia: Vďaka funkcii Now Brief vás Galaxy S25 sprevádza počas celého dňa a navrhuje na lište Now Bar aktivity, od cvičenia po pauzu na kávu, presne vtedy, keď ich potrebujete.

Kreatívny nástroj: Funkcia Audio Guma odstráni rušivé zvuky z vašich videí, aby ste mohli zdieľať len tie najlepšie momenty.





Nevídané fotografie a videá

Výkon, ktorý vás nezradí

Galaxy S25 nie je len ďalší telefón

Výhodné predobjednávky na samsung.sk



Exkluzívne farebné varianty: Galaxy S25 Ultra v odtieňoch Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen, Titanium Pinkgold. Galaxy S25 a S25+ sú dostupné v unikátnych farbách Blueblack, Coralred, Pinkgold.

Dvojnásobné úložisko za nižšiu cenu: Vďaka promo kódu UPGRADE môžete získať model s väčším úložiskom za cenu nižšieho variantu. Napríklad pri Galaxy S25 Ultra ušetríte až 240 €.

Bonusy na príslušenstvo a zľavy: Získajte nové kryty so zľavou alebo využite výhodné balíky pri kúpe viacerých produktov naraz.

Doprava zdarma: Predobjednané zariadenia vám budú doručené bez ďalších poplatkov.





Ďalšie bonusy, zľavy a výhody:



Zľavy pri kombinácii produktov: Pri zakúpení smartfónu Galaxy S25 spolu s ďalšími zariadeniami, ako sú tablety, hodinky alebo slúchadlá, získate zľavu 10 % na druhý produkt a 15 % na tretí.



Zľavy vás čakajú aj v mobilnej aplikácii pri prvom nákupe. S kódom APPKA5 získate zľavu 5 %.



50 % zľava na príslušenstvo: Použite promo kód ACC50 na vybrané príslušenstvo.



Splátky bez navýšenia: Rozložte si nákup na 10 alebo 24 mesiacov s 0 % úrokom.



Študenti s platným ISIC, EURO26 preukazom môžu požiadať o 7 % zľavu.



Pokračuje aj akcia, v rámci ktorej môžete vymeniť staré zariadenie za nové





Galaxy Ring: Nová éra zdravia poháňaného AI



Analýza spánku: Galaxy Ring monitoruje kvalitu spánku a poskytuje rady na jeho zlepšenie. Analyzuje aj okolitý vzduch, teplotu a svetlo v miestnosti, aby vytvoril ideálne podmienky pre spánok.

Energy Skóre: Táto funkcia hodnotí úroveň vašej energie na základe spánkových vzorcov a dennej aktivity, pričom vám pomáha optimalizovať denný režim.

Mindfulness a relaxácia: Prsteň podporuje meditácie, dychové cvičenia a techniky na zníženie stresu, čím prispieva k celkovej pohode.





23.1.2025 (SITA.sk) -V kocke by sa Samsung Galaxy S25 dal zhrnúť ako váš AI asistent podobný ľuďom. Nové telefóny Galaxy S25, Galaxy S25 Ultra a Galaxy S25+ s najnovším používateľským rozhraním One UI 7 sa stanú vašou predĺženou rukou a prirodzenou súčasťou vášho dňa. Smartfóny najnovšej série fungujú ako skutoční AI spoločníci, ktorí naozaj rozumejú, čo od nich chcete a ponúkajú personalizovanú umelú inteligenciu s mimoriadnym dôrazom na bezpečnosť a ochranu súkromia.Pri prezeraní fotografií vám asistenčná službapomôže rýchlo nájsť konkrétne obrázky. Stačí povedať: ‚Ukáž mi fotky z narodenín‘ a Gemini AI ich hneď nájde. Táto funkcia nie je len o vyhľadávaní – Gemini AI je srdcom inteligencie Galaxy S25. Tento AI systém dokáže spájať rôzne aplikácie, predvídať vaše potreby a automaticky vykonávať viacero krokov naraz. Napríklad, ak dostanete správu s termínom schôdzky, telefón automaticky ponúkne jej pridanie do kalendára. Rozpozná nielen obsah správy, ale aj kontext situácie, upozorní vás napríklad na konflikt termínov alebo odporučí najbližšiu voľnú kaviareň pre schôdzku.zase ponúka nové spôsoby, ako z jednoduchých nápadov spraviť prepracované dielo – stačí ho naskicovať, prípadne opísať a vysvetliť, ako by malo vyzerať.Každý model série Galaxy S25 posúva hranice mobilnej fotografie. Nový ultraširokouhlý fotoaparát má rozlíšenie 50 megapixelov, čo je veľká zmena oproti predchádzajúcim 12 MPix, takže používatelia sa môžu tešiť na jasné snímky plné živých farieb.zažiarite aj pri slabom osvetlení, zatiaľ čo funkciavám umožní upraviť hĺbku ostrosti s precíznosťou digitálnej zrkadlovky. Či už ide o momentky z rodinnej oslavy alebo nočné zábery mesta, váš telefón ich zvládne s ľahkosťou. Galaxy S25 Ultra navyše disponuje 200 MP fotoaparátom a zachytáva detaily, ktoré ste doteraz na mobilnom zariadení nevideli.S najvýkonnejším procesorom Snapdragon® 8 Elite for Galaxy sú modely S25 pripravené na všetko. Či už hráte hry, upravujete videá alebo spravujete svoj pracovný deň, Galaxy S25 ponúka o 40 % vyšší výkon AI, optimalizované herné zážitky a dokonalé spracovanie obrazu s technológiou ProVisual Engine.Ďalšou veľkou prednosťou série Galaxy S25 je tzv.– spoľahlivá metóda na zabezpečenie citlivých dát pred rôznymi hrozbami spojenými s postupným vývojom kvantovej výpočtovej technológie.Je to nástroj, ktorý vám pomôže žiť efektívnejšie a pohodlnejšie. S Galaxy S25 zažijete najintuitívnejšiu a najjednoduchšiu komunikáciu s mobilným telefónom v histórii. A to je už čo povedať. Predobjednajte si svoj už dnes!Galaxy S25 bude dostupný od 7. februára 2025. Od 22. januára do 6. februára 2025 si môžete nové modely série Galaxy S25 predobjednať za mimoriadne výhodných podmienok v oficiálnom e-shope Samsung. Pri kúpe cez samsung.sk získate tieto benefity:Nenechajte si ujsť šancu získať exkluzívne farebné varianty série Galaxy S25 a dvojnásobné úložisko za zvýhodnenú cenu – len do 6. februára.Ekosystém Galaxy S25 dokonale dopĺňa revolučný prsteň, ktorý je už dostupný aj na Slovensku. Predstavuje inovatívny spôsob, ako sa jednoducho starať o svoje zdravie. Funguje ako elegantný senzor na prste a umožňuje prepojenie zdravotných dát priamo do aplikácie Samsung Health vo vašom mobile.Kľúčové funkcie Galaxy Ring:Galaxy Ring je vyrobený z titánu a zaručuje vysokú odolnosť a zároveň sofistikovaný vzhľad. Je dostupný v troch farebných variantoch – čierny titán, strieborný titán a zlatý titán – a vo veľkostiach od 5 po 15, pričom presnú veľkosť si môžete určiť pomocou testovacej sady pri online nákupe alebo priamo v kamennej predajni.S výdržou batérie až 7 dní a intuitívnym nabíjaním cez špeciálne puzdro je Galaxy Ring ideálnym spoločníkom pre každodenné nosenie.Informačný servis