Bush a Putin sa pred 15 rokmi stretli v Bratislave s Gašparovičom (video)

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidenti Spojených štátov amerických (USA) a Ruskej federácie (RF) George Bush ml. a Vladimir Putin pred 15 rokmi 24. februára 2005 rokovali na Bratislavskom hrade. Bolo to ich spoločné jedenáste stretnutie.Obaja prezidenti sa stretli aj s vtedajším slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom a premiérom Mikulášom Dzurindom (SDKÚ-DS).Prezident George Bush s manželkou pricestovali 23. februára. Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika pristálo ich lietadlo okolo 19:40.Na letisku amerického prezidenta privítali traja slovenskí ústavní činitelia Ivan Gašparovič, Pavol Hrušovský a Mikuláš Dzurinda s manželkami spolu s vtedajším slovenským veľvyslancom v USA Rastislavom Káčerom.Počas historicky prvej návštevy najvyššieho predstaviteľa USA na Slovensku čakali v Bratislave Georga Busha nasledujúci deň rokovania so slovenským prezidentom aj premiérom. Obaja, Ivan Gašparovič aj Mikuláš Dzurinda, počas rozhovorov otvorili aj otázku zrušenia vízovej povinnosti pre občanov Slovenska zo strany USA.Na poludnie sa americký prezident stretol na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí aj s občanmi. Bush občanom odkázal, že Američania si vážia Slovákov pri budovaní demokratického Slovenska. „Amerika stojí pri vás,“ ubezpečil ich vo svojom prejave.Ruský prezident Vladimir Putin priletel do Bratislavy s manželkou 24. februára okolo 14:30. Na letisku ho privítal šéf slovenskej diplomacie Eduard Kukan (SDKÚ-DS) a vtedajší predseda branno-bezpečnostného výboru parlamentu Robert Kaliňák (Smer-SD).Oficiálne privítanie Vladimira Putina sa uskutočnilo na nádvorí Prezidentského paláca večer po jeho rokovaní s Georgom Bushom.Na Bratislavský hrad prišli obaja predstavitelia mocností v sprievode slovenskej hlavy štátu Ivana Gašparoviča.Na summite sa Bush s Putinom zhodli na tom, že Irán a Severná Kórea by nemali vlastniť jadrové zbrane a dohodli sa na posilnení boja proti terorizmu a zvýšení spolupráce v oblasti bezpečnosti jadrových zariadení.Medzi Spojenými štátmi a Ruskom existuje viac oblastí, na ktorých sa zhodnú, než tých, na ktoré majú rozdielne názory, konštatoval po skončení summitu Bush - Putin americký prezident. Bush Putinovi prisľúbil aj pomoc pri vstupe Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Pred schôdzkou oboch prezidentov podpísali v Bratislave ministerka zahraničných vecí USA Condoleezza Riceová a jej ruský rezortný kolega Sergej Lavrov dohodu o boji proti šíreniu prenosných protilietadlových striel.Po rozhovoroch prezident Bush odletel do Frankfurtu nad Mohanom na stretnutie s vtedajším nemeckým spolkovým kancelárom Gerhardom Schröderom.Vladimír Putin nasledujúci deň 25. februára položil v sprievode prezidenta Ivana Gašparoviča vence k pamätníku na Slavíne a po popoludňajšom rokovaní so slovenskými partnermi ukončil návštevu Slovenska a odletel späť do Ruska.Bratislavskému summitu Bush – Putin v roku 2005 sa na Slovensku venovala mimoriadna pozornosť a sprevádzali ho prísne bezpečnostné opatrenia.Na summit sa akreditovalo okolo 1 600 novinárov, z toho asi 1 000 zo zahraničia. Na bezpečnosť dohliadalo viac ako 5 000 príslušníkov polície, stovky vojakov, hasičov a príslušníkov ďalších ozbrojených zborov SR.V pohotovosti bol protilietadlový raketový systém a vzdušný priestor nad hlavným mestom bol päť hodín uzatvorený.