Sneženie aj popadané stromy komplikujú dopravu, bez elektriny sú tisícky domácností (foto)

Skrížené kamióny

Tretia energetická kalamita

24.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vietor na Slovensku vyvracal stromy, sneženie komplikovalo dopravu a tisícky odberných miest sú bez elektrickej energie.Hasiči v Prešovskom kraji zaznamenali počas noci z nedele na pondelok celkovo 18 výjazdov v súvislosti s vplyvom silného vetra.V jednom prípade išlo o upevňovanie odtrhnutej časti poškodenej strechy na rodinnom dobe v obci Jurské v okrese Kežmarok, kde zasahovali štyria hasiči s jedným kusom techniky. V ďalších prípadoch to boli zásahy pri popadaných stromoch na cestách, ktoré hasiči odstraňovali.Ako agentúru SITA informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, zásahy pri polámaných stromoch boli prakticky na celom území Prešovského kraja. „Väčšinou hlásili vodiči spadnuté stromy na cestu. Tie sa odstraňovali priebežne,“ uviedol operačný dôstojník.Ako agentúru SITA informoval Roman Bednár, dočasne poverený vedením správy a údržby Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad, na horskom priechode Vernár je po hustom návalovom snežení skrížený kamión, cesty primrzli, na mieste sú cestári so sypačmi a skrížený kamión je aj pri Kežmarku.„Prevažnú väčšinu výjazdov pre silný vietor sme mali k spadnutým stromom v celom Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok k jednej poškodenej streche,“ uviedol pre agentúru SITA operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru v Prešove.Pre popadané stromy je pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky uzavretý horský priechod Čertovica. Prepadnutá komunikácia komplikuje premávku na ceste prvej triedy I/10 z Bytče do Makova.Polícia upozorňuje vodičov, že cesta sa 100 metrov pred vrcholom stúpania k reštaurácii Melocík prepadla v dĺžke päť metrov a zasahuje celý jazdný pruh. "Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť pri prejazde týmto úsekom," vyzvala žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.V poradí tretia energetická kalamita v priebehu februára zasiahla oblasť stredného Slovenska. Aktuálne je bez elektrickej energie viac ako 23-tisíc odberných miest, pričom mimo prevádzky je vyše 260 distribučných trafostaníc. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš. Podľa jeho slov eviduje SSD poruchy na 36 vedeniach vysokého napätia.Počas noci spôsobila víchrica v Žilinskom a Banskobystrickom kraji toľko porúch, že SSD vyhlásila kalamitu. Najviac práce majú elektrikári na Orave, Liptove a na Horehroní, ale postihnuté je prakticky celé stredné Slovensko."Keďže v noci fúkal extrémne silný vietor a na mnohých miestach padali stromy, pohotovostní pracovníci nemohli z dôvodu ohrozenia bezpečnosti pracovať na odstraňovaní porúch. Ráno už bola poveternostná situácia lepšia, preto vyrazili do terénu všetci dostupní elektrikári a piliari. Na mnohých miestach už prebiehajú opravy vedení, ale stále je dosť takých oblastí, kde treba poškodené miesta ešte len vyhľadať. Ide predovšetkým o ťažko dostupné miesta v odľahlých hornatých oblastiach," uviedol k aktuálnemu stavu Gejdoš.Podľa hovorcu SSD je ťažké odhadnúť, ako dlho bude odstraňovanie výpadkov trvať. "Ak už v priebehu dňa nebude fúkať a poruchy nepribudnú, situácia by sa mala rýchlo zlepšovať a postupne bude bez elektrickej energie čoraz menej domácností," dodal Gejdoš.