Streda 3.9.2025
Busta Cecilie Gonzagy nie je dielom Donatella. Machala informoval, že ide o modernú falzifikáciu
Busta Cecilie Gonzagy nie je dielom renesančného umelca Donatella, ako sa doteraz predpokladalo. Ide o modernú falzifikáciu vytvorenú po roku 1884. Uviedol to štátny tajomník
3.9.2025 (SITA.sk) - Busta Cecilie Gonzagy nie je dielom renesančného umelca Donatella, ako sa doteraz predpokladalo. Ide o modernú falzifikáciu vytvorenú po roku 1884.
Uviedol to štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala počas stredajšej tlačovej konferencie v priestoroch historickej Radnice v Levoči, kde informoval o výsledkoch expertízneho posudku pravosti busty. Dielo preskúmal v júli tohto roka taliansky profesor umenia a histórie Francesco Caglioti, ktorý pôsobí na univerzite v Pise.
Výskum podľa Machalu ukázal, že socha bola vyrobená s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od takzvanej Belle Florentine v Louvri. Nejde tak o portrét Cecilie Gonzagy, ale relikviár svätej Konštancie mučeníčky.
„Levočská busta teda spĺňa všetky podmienky na to, aby bola klasifikovaná ako úmyselný falzifikát, a nie ako bežnejšia reprodukcia ranorenesančného originálu," informoval.
Odvolal sa pritom na vypracovanú štúdiu od spomínaného talianskeho profesora s názvom Anatómia dvojnásobného falzifikátu florentskej sochy z 15. storočia: Cecilia Gonzaga „Opus Donatelli“ na Slovensku. Samotné dielo sa tak vracia do Levoče a bude vystavené.
Busta bola od roku 1975 uložená v Spišskom múzeu v Levoči, na sklonku mája ju odtiaľ za asistencie polície odviezli zamestnanci Ministerstva kultúry SR.
To následne informovalo, že prijalo mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu. Dôvodom prevozu busty bolo podľa neho to, že depozitárne priestory múzea v Levoči podľa neho nespĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov takéhoto výnimočného významu.
V múzeu bol podľa ministerstva kultúry koncom februára bezpečnostný incident. Dielo bolo po celú dobu uložené v Centre bezpečnostno-technických činností Ministerstva vnútra SR v Topoľčiankach.
