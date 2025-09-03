|
Streda 3.9.2025
|Denník - Správy
03. septembra 2025
Pellegrini sa zastal SAV a skritizoval Kotlárovo „motanie sa v chemickom zložení vakcín“ – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini sa v stredu v Prezidentskom paláci stretol s predsedom Slovenskej ...
3.9.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa v stredu v Prezidentskom paláci stretol s predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) Martinom Venhartom. Na spoločnej tlačovej besede po stretnutí apelovala hlava štátu na vládu, aby nehazardovala s dôverou občanov vo vedu a vedcov.
Zdôraznil, že SAV je najšpičkovejšia vedecko-výskumná organizácia na Slovensku, a mrzí ho, že sa stala predmetom konfliktu v spoločnosti len preto, že vytvorila správu, ktorú si u nej objednala vláda a niekomu nevyhovuje jej obsah. Zdôraznil, že správu vedcov je potrebné akceptovať a rešpektovať bez ohľadu na to, či sa nám výsledok páči, alebo nepáči. Diskusia o nej môže byť podľa neho len na vedeckej a odbornej úrovni.
„Ako spoločnosť stojíme na veľkej križovatke toho, kto bude pre nás predstavovať vzor, koho si budeme vážiť, komu budeme dôverovať. Ak začneme spochybňovať už aj vedu, výskum a autority, ktoré celý život venujú tomu, aby vo svojom odbore patrili k európskej alebo svetovej špičke, tak ideme po zlej cesty, a ja si myslím, že by sme sa z nej mali vrátiť čo najskôr,“ povedal Pellegrini. Spoločnosť si podľa neho má vážiť odborníkov a vedcov, ktorí sú pevnou skalou vedomostí a vedeckých znalostí.
„Ak má niekto liečiť moju chorú mamu, tak budem rád, keď ju bude liečiť lekár, docent, profesor, ktorý sa vo svojom odbore vyzná, a urobím všetko pre to, aby ju neliečil človek, ktorý jej cez internet odkáže, že sa má každé ráno napiť pol deci Sava a sa jej polepší,“ podotkol.
Prezident zároveň kritizoval splnomocnenca Vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, že za dva roky stále nedoručil úlohu, ktorú mal - predložiť správu o tom, ako bola riadená pandémia a kde boli zlyhania.
„Dodnes som takúto analýzu, ktorá vyplýva z názvu funkcie pána splnomocnenca, nevidel. Stále sa motá len v chemickom zložení vakcín,“ poukázal Pellegrini. Od Kotlára očakáva manuál, ako riadiť prípadné budúce pandémie.
Stretnutie u prezidenta sa konalo na základe iniciatívy predsedu SAV Martina Venharta. Ten zdôraznil, že Slovenská akadémia vied si za svojou analýzou stojí a nebude sa zaoberať tým, či ňou nahnevá, alebo nenahnevá niektorého politika.
Prízvukoval, že SAV je apolitická inštitúcia a správu robila nezávisle, bez vplyvu politikov aj výrobcov vakcín. Venhart víta rozhodnutie ministra zdravotníctva zabezpečiť očkovacie látky proti novému variantu koronavírusu, aby každý občan, ktorý má záujem, sa mohol dať dobrovoľne zaočkovať.
K samotnému obsahu správy sa SAV vyjadrí na samostatnej tlačovej konferencii vo štvrtok 4. septembra. Slovenská akadémia vied podľa slov prezidenta nesmie byť predmetom atakov len preto, že jej správa nezodpovedá očakávaniam splnomocnenca Petra Kotlára.
Apeluje na vládu, aby túto záležitosť čím skôr uzavrela a aby sa veda nestala na Slovensku terčom posmechu, opovrhovania a politického boja. Pellegrini chápe, že na dnešné výjazdové zasadnutie vlády v Nitre takáto závažná téma nebola zaradená. Dôstojnejšie miesto na jej prerokovanie je podľa neho úrad vlády.
„Pevne verím, že po návrate pána premiéra zo zahraničných ciest bude správa SAV zaradená na riadne rokovanie vlády,“ dodal s tým, že očakáva, že na základe správy potom vláda prijme politické rozhodnutia.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini sa zastal SAV a skritizoval Kotlárovo „motanie sa v chemickom zložení vakcín“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: COVID-19 Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Koronavírus Prezident Slovenskej republiky vakcíny Vedci
