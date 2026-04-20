Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marcel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

20. apríla 2026

Bustu s nápisom Cecilia Gonzaga si už môže pozrieť aj verejnosť – VIDEO


V priestoroch historickej radnice v Levoči je už verejnosti prístupná mramorová busta, ktorá na sebe nesie meno Cecilie Gonzagy. Istý čas sa o nej hovorilo ako o možnom diele talianskeho renesančného umelca ...



Zdieľať
busta vystava levoca 676x422 20.4.2026 (SITA.sk) - V priestoroch historickej radnice v Levoči je už verejnosti prístupná mramorová busta, ktorá na sebe nesie meno Cecilie Gonzagy. Istý čas sa o nej hovorilo ako o možnom diele talianskeho renesančného umelca Donatella. Podľa minuloročného expertízneho posudku pravosti busty však ide o moderný falzifikát vytvorený po roku 1884. Vystavenie diela je podľa riaditeľa Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči Jána Pavlova reakciou na zvýšený záujem verejnosti o dané dielo. Verí, že silný príbeh busty prispeje k zvýšeniu návštevnosti nielen múzea, ale aj mesta Levoča i celého regiónu.

Výstava približuje príbeh busty


Podľa vedúceho oddelenia odborných činností SNM – Spišského múzea v Levoči Jozefa Kušníra výstava venovaná buste približuje jej príbeh.

Ako vysvetlil, v roku 1904 sa objavila v aukčnom dome vo Viedni, kde bola ponúknutá na predaj za štyristo korún. Ďalšie desaťročia sa nachádzala v kaštieli šľachtickej rodiny Csákyovcov v Spišskom Hrhove. Hoci bola od roku 1975 uložená v Spišskom múzeu, zvýšenú pozornosť verejnosti zaznamenala najmä vlani. Dielu venovala niekoľkoročný výskum historička umenia Marta Herucová, ktorá otvorila otázku možného autorstva renesančného majstra Donatella.

Mramorovú bustu minulý rok v máji z múzea za asistencie polície odviezli zamestnanci Ministerstva kultúry SR. Dôvodom prevozu busty bolo podľa rezortu to, že depozitárne priestory múzea v Levoči podľa neho nespĺňali najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov výnimočného významu. Dielo bolo uložené v Centre bezpečnostno-technických činností Ministerstva vnútra SR v Topoľčiankach.

Nie je bežnou replikou či kópiou


V júli dielo preskúmal taliansky profesor umenia a histórie Francesco Caglioti, ktorý pôsobí na univerzite v Pise. Jeho expertízy podľa rezortu kultúry ukázali, že busta s nápisom CECILIAE GONZAGAE - OPVS DONATELLI je dielom označeným ako neorenesančné falzum z konca 19. storočia. „Nie je bežnou replikou či kópiou, ide o dielo, ktoré bolo cielene a úmyselne vyrobené za účelom napodobniť autenticitu renesančného diela. Určené bolo na trhu s umením ešte v závere 19. storočia,“ ozrejmil Kušnír.

Ako možná predloha busty bola identifikovaná renesančná drevená busta svätej Konštancie zo zbierok parížskeho múzea Louvre. „Príbeh tejto busty je jedným z viac ako štyroch miliónov príbehov, ktoré uchováva Slovenské národné múzeum vo svojich zbierkach. Každý z nich si vyžaduje odborné skúmanie a zodpovednú interpretáciu, aj vtedy, keď výsledok nie je v súlade s očakávaniami. História nás zároveň učí, že otázka pravosti umeleckých diel bola predmetom diskusií, sporov a odborných dilem už v minulosti,“ poznamenala pri príležitosti sprístupnenia busty generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.

Výstava „Príbeh jednej busty“ so samotným dielom je verejnosti prístupná v priestoroch historickej radnice každý deň v čase od 9:00 do 17:00. Busta má podľa primátora Levoče Miroslava Vilkovského veľký význam pre samotné mesto. „Bez ohľadu na to, či je toto dielo pravé alebo je to falzifikát či kópia, som presvedčený o tom, že toto bude takzvaná levočská Mona Lisa,“ zhodnotil.


Zdroj: SITA.sk - Bustu s nápisom Cecilia Gonzaga si už môže pozrieť aj verejnosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 