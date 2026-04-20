Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Bustu s nápisom Cecilia Gonzaga si už môže pozrieť aj verejnosť – VIDEO
Tagy: Busta busta Cecilie Gonzagy
V priestoroch historickej radnice v Levoči je už verejnosti prístupná mramorová busta, ktorá na sebe nesie meno Cecilie Gonzagy. Istý čas sa o nej hovorilo ako o možnom diele talianskeho renesančného umelca ...
20.4.2026 (SITA.sk) - V priestoroch historickej radnice v Levoči je už verejnosti prístupná mramorová busta, ktorá na sebe nesie meno Cecilie Gonzagy. Istý čas sa o nej hovorilo ako o možnom diele talianskeho renesančného umelca Donatella. Podľa minuloročného expertízneho posudku pravosti busty však ide o moderný falzifikát vytvorený po roku 1884. Vystavenie diela je podľa riaditeľa Slovenského národného múzea – Spišského múzea v Levoči Jána Pavlova reakciou na zvýšený záujem verejnosti o dané dielo. Verí, že silný príbeh busty prispeje k zvýšeniu návštevnosti nielen múzea, ale aj mesta Levoča i celého regiónu.
Podľa vedúceho oddelenia odborných činností SNM – Spišského múzea v Levoči Jozefa Kušníra výstava venovaná buste približuje jej príbeh.
Ako vysvetlil, v roku 1904 sa objavila v aukčnom dome vo Viedni, kde bola ponúknutá na predaj za štyristo korún. Ďalšie desaťročia sa nachádzala v kaštieli šľachtickej rodiny Csákyovcov v Spišskom Hrhove. Hoci bola od roku 1975 uložená v Spišskom múzeu, zvýšenú pozornosť verejnosti zaznamenala najmä vlani. Dielu venovala niekoľkoročný výskum historička umenia Marta Herucová, ktorá otvorila otázku možného autorstva renesančného majstra Donatella.
Mramorovú bustu minulý rok v máji z múzea za asistencie polície odviezli zamestnanci Ministerstva kultúry SR. Dôvodom prevozu busty bolo podľa rezortu to, že depozitárne priestory múzea v Levoči podľa neho nespĺňali najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov výnimočného významu. Dielo bolo uložené v Centre bezpečnostno-technických činností Ministerstva vnútra SR v Topoľčiankach.
V júli dielo preskúmal taliansky profesor umenia a histórie Francesco Caglioti, ktorý pôsobí na univerzite v Pise. Jeho expertízy podľa rezortu kultúry ukázali, že busta s nápisom CECILIAE GONZAGAE - OPVS DONATELLI je dielom označeným ako neorenesančné falzum z konca 19. storočia. „Nie je bežnou replikou či kópiou, ide o dielo, ktoré bolo cielene a úmyselne vyrobené za účelom napodobniť autenticitu renesančného diela. Určené bolo na trhu s umením ešte v závere 19. storočia,“ ozrejmil Kušnír.
Ako možná predloha busty bola identifikovaná renesančná drevená busta svätej Konštancie zo zbierok parížskeho múzea Louvre. „Príbeh tejto busty je jedným z viac ako štyroch miliónov príbehov, ktoré uchováva Slovenské národné múzeum vo svojich zbierkach. Každý z nich si vyžaduje odborné skúmanie a zodpovednú interpretáciu, aj vtedy, keď výsledok nie je v súlade s očakávaniami. História nás zároveň učí, že otázka pravosti umeleckých diel bola predmetom diskusií, sporov a odborných dilem už v minulosti,“ poznamenala pri príležitosti sprístupnenia busty generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
Výstava „Príbeh jednej busty“ so samotným dielom je verejnosti prístupná v priestoroch historickej radnice každý deň v čase od 9:00 do 17:00. Busta má podľa primátora Levoče Miroslava Vilkovského veľký význam pre samotné mesto. „Bez ohľadu na to, či je toto dielo pravé alebo je to falzifikát či kópia, som presvedčený o tom, že toto bude takzvaná levočská Mona Lisa,“ zhodnotil.
Zdroj: SITA.sk - Bustu s nápisom Cecilia Gonzaga si už môže pozrieť aj verejnosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
