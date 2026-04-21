Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
Video: Zoo Bojnice prijala do rehabilitačnej stanice ďalšie osirelé medvieďa
Mláďa dostalo meno Zora a ak to jeho stav dovolí, časom sa spojí s medvieďatami z Liptova Ladou a Vesnou, ktoré zoo prijala do rehabilitačnej stanice v polovici februára tohto roka.
Národná zoologická záhrada Bojnice prijala v pondelok (20. 4.) popoludní do svojej rehabilitačnej stanice ďalšie osirelé medvieďa. Samičku medveďa hnedého do Bojníc priniesol zamestnanec Národného parku Veľká Fatra. Zoo o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
„Medvieďa bolo dehydratované, mierne kachektické, s vnútornými parazitmi. Hneď po príchode putovalo na veterinárne vyšetrenie. Dostalo infúzie, lieky, vitamíny aj odčervenie a zatiaľ je stabilizované,“ priblížila zoo.
Mláďa podľa nej dostalo meno Zora a ak to jeho stav dovolí, časom sa spojí s medvieďatami z Liptova Ladou a Vesnou, ktoré zoo prijala do rehabilitačnej stanice v polovici februára tohto roka.
Ešte vlani v apríli prišli do Bojníc aj ďalšie dve mláďatá medveďa hnedého. Jedno našiel nálezca a prevzala si ho polícia, ktorá následne privolala zásahový tím Štátnej ochrany prírody SR. Druhé odchytili v intraviláne obce v Nízkych Tatrách v blízkosti domov a nahlásili ho Zásahovému tímu NAPANT.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Bustu s nápisom Cecilia Gonzaga si už môže pozrieť aj verejnosť – VIDEO
Bustu s nápisom Cecilia Gonzaga si už môže pozrieť aj verejnosť – VIDEO