BVS: Do vodárenskej infraštruktúry sa dlho neinvestovalo

Bratislava 26. novembra (TASR) - V predchádzajúcich rokoch boli zanedbané investície do infraštruktúry Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Celková suma, ktorú je potrebné akútne investovať iba do opravy vodovodov a kanalizácií, takzvaný investičný dlh, aktuálne presahuje 271 miliónov eur. TASR o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka.Momentálne je podľa bratislavských vodární za hranicou svojej teoretickej životnosti viac ako 250 kilometrov vodovodných potrubí a približne 400 kilometrov kanalizačných sietí.upozorňuje BVS. V prípade, ak by sa k zanedbaným investíciám do obnovy prirátala aj suma potrebná na investície do ďalšieho rozvoja, prekročila by celková hodnota 600 miliónov eur.," povedal generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva BVS Peter Olajoš. Zanedbaná obnova infraštruktúry bola spolu s neefektívne využívanými zdrojmi vodární jedným z najväčších problémov, ktoré musí nové vedenie riešiť.Systematická obnova starých vodovodov a kanalizácií bude kľúčom aj do budúcnosti. V najbližších desiatich rokoch sa končí životnosť ďalším takmer 400 kilometrom kanalizačných potrubí a približne 200 kilometrom vodovodov. BVS aktuálne prevádzkuje zhruba 5150 kilometrov vodovodnej a kanalizačnej siete, čo predstavuje vzdušnou čiarou vzdialenosť väčšiu ako z Bratislavy na severný pól. Okrem toho prevádzkuje množstvo vodárenských zdrojov, vodojemov, čerpacích staníc a čistiarní odpadových vôd.