BVS varuje pred zamrznutím vodomerov na chatách, netreba zabúdať ani na vonkajšie vodovodné kohútiky

11.11.2024 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) upozorňuje na ochranu vodomeru a vonkajších rozvodov pred zamrznutím počas zimných mesiacov.„Najčastejšie problémy so zamŕzaním vodomerov vznikajú u odberateľov, ktorí neobývajú domy celoročne. Sú to hlavne záhrady a chatové oblasti, v ktorých sa majitelia cez zimné obdobie nezdržiavajú a pred zimou nevypustia vodu zo systému,“ informuje vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak Ak je vodomerná šachta priestranná, poklop presne dosadá a voda sa denne používa, o zamrznutie vodomeru sa majiteľ nemusí obávať.„Ak zostane vo vodomere voda bez pohybu, môže zamrznúť. Je preto potrebné poklop alebo aj samotné potrubie a vodomer dôkladne zaizolovať tepelnou izoláciou," odporúča Stračiak.Pri silných mrazoch však môže zamrznúť aj vodomer s malým odberom vody, ak je nainštalovaný nízko pod stropom šachty alebo je nedostatočne zabezpečené uzatváranie šachty. Ak viete, že počas zimy nebudete mať žiadny, alebo takmer žiadny ober vody, je potrebné vykonať niekoľko opatrení.„Umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napríklad polystyrénovú dosku a dbajte o to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola starostlivo uzavretá a jej vstup upravený tak, aby nemohla byť zaplavená povrchovou vodou," priblížil hovorca BVS.Ďalším opatrením je uzatvorenie prívodu vody pred vodomerom a vyprázdnenie potrubia za ním tak, aby v ňom nezostala ani zvyšková voda, ktorá môže spôsobiť jeho prasknutie. Tiež je vhodné zabezpečiť potrubie a vodomer izolačných materiálom. Zarosený vodomer odporúčajú poklepať po sklíčku nekovovým predmetom.„Pri zazimovávaní záhrady nezabudnite ani na vonkajšie vodovodné kohútiky, rozvody vody, zavlažovací systém či jazierkové a bazénové čerpadlá a filtrácie," upozornil Stračiak.